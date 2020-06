Gemma Galgani ossessione per Nicola

Gemma Galgani sembra avere una vera e propria ossessione per Nicola Vivarelli tanto da non riuscire a separarsene. La dama di Uomini e Donne è riuscita così a trovare l’uomo della sua vita e sembra che, la conoscenza stia man mano crescendo sempre di più.

La coppia uscita da qualche settimana dallo studio di Uomini e Donne, continua a sentirsi e a frequentarsi costantemente mostrando in giro per Roma senza nessuna vergogna. Non è la prima volta che la dama infatti, viene paparazzata sotto braccio del giovane cavaliere arrivando al punto di innervosirsi nei confronti degli occhi indiscreti dei fan.

Gemma Galgani ieri infatti, era nuovamente per le vie di Roma con il cavaliere ed è stata così fotografata in circostanze molto intime.

Gemma Galgani ha un ossessione per Nicola

Negli ultimi anni Gemma Galgani dopo la rottura con Giorgio Manetti non è riuscita più a legarsi con nessuno. Tutti i corteggiatori incontrati all’interno di Uomini e Donne infatti, non si sono dimostrati sinceri nei suoi confronti, puntando alla popolarità che il programma avrebbe potuto portargli.

La conoscenza e l’arrivo di Nicola invece, hanno scatenato dentro di lei una vera e propria ossessione tanto da non volersene separare mai. Durante la giornata di ieri infatti, la dama si è stata fotografata in un ristorante della capitare proprio insieme al cavaliere. Un momento molto intimo per la coppia che sembra ormai unita da una vera e propria relazione sentimentale. Nessuno infatti, si sarebbe mai aspettato che la dama riuscisse a trovare un cavaliere pronto a dimostrarle il suo interesse nonostante la grandissima differenza di età.

Dama di Uomini e Donne ha bisogno di lui

Gemma Galgani durante la giornata di ieri si è mostrata molto gelosa nei confronti di Nicola quando, alcune fan del programma hanno cercato in tutti i modi di fotografarli. La dama infatti, ha deciso di “nascondersi” all’interno di un albergo aspettando che la gente andasse via.

La coppia però, ha deciso di concedersi un buon pranzo all’interno di un ristorante a Roma, paparazzati da una fan che in tutta fretta ha girato la foto all’influencer Deianira Marzano.

Deianira più e più volte ha svelato alcuni retroscena importanti a tutto il mondo dei social e anche questa volta non si è tirata indietro.

La Marzano ha così caricato all’interno delle sue storie Instagram la foto che ritraeva la dama e il cavaliere all’interno di un ristorante in atteggiamenti intimi. Entrambi sembravano quasi come due veri e propri fidanzati, lasciando i fan molto stupiti.