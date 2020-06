Infortunio Zaniolo – Quando rientra? L’esito del controllo

Infortunio Zaniolo – Il centrocampista della Roma scalpita verso il rientro. Zaniolo ha lasciato il campo per la rottura del legamento crociato lo scorso inverno contro la Juventus, con l’idea che la sua stagione fosse finita e che avesse contestualmente perso anche gli Europei, dei quali sarebbe stato certo protagonista. L’emergenza sanitaria da coronavirus ha però congelato la stagione ad inizio marzo, e il giovane centrocampista potrà giocare la parte finale della stessa.

Infortunio Zaniolo – Quando rientra?

Zaniolo ha pubblicato un post sui propri social nei quali annunciava, lo scorso 2 giugno, l’ormai prossimo rientro in gruppo. “Tra poco…” erano state le parole utilizzate per accompagnare il video dell’allenamento in solitaria sul campo Bernardini. Pochi giorni dopo l’operazione ai turbinati del naso per risolvere un problema di respirazione. Ieri si è svolta proprio la visita di controllo per quest’ultimo intervento, che ha dato il definitivo via libera alle attività sportive. Zaniolo ha ricevuto il nulla osta dall’Istituto di Medicina gestito da Sport e Salute, presso l’Acquacetosa, dove si è recato accompagnato dal medico sociale Costa, e dove è stato visitato dal professor Lino Di Rienzo Businco.

Zaniolo si unisce al gruppo in queste ore, quindi, e dovrà recuperare il miglior stato di forma e la completa sicurezza negli appoggi e nei contrasti prima di rivederlo in campo. Ma per stessa ammissione del calciatore, che lo ha detto in una diretta Instagram, il rientro dovrebbe essere previsto ad inizio luglio. Salterà quindi certamente la ripresa contro la Samp e la successiva gara contro il Milan. Fonseca e i tifosi sperano di rivederlo in campo per Roma-Udinese del prossimo 2 luglio, al più tardi nella successiva partita dei giallorossi contro il Napoli, squadra contro la quale segnò all’andata, al San Paolo il giorno 5.