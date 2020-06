Infortunio Quagliarella – Quando rientra? L’attaccante salta l’Inter

Infortunio Quagliarella – Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, salterà certamente il recupero di campionato contro l’Inter previsto domenica 21 Giugno alle ore 21.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Claudio Ranieri dovrà quindi fare a meno di una delle pedine più importanti della sua squadra alla ripresa del campionato dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus.

Infortunio Quagliarella – Quando rientra?

Fabio Quagliarella lamenta infatti un fastidio muscolare al gemello. Attualmente non sono state verificate lesioni, né problematiche molto importanti. Vista la necessità di giocare ogni tre giorni, però, il giocatore verrà preservato e non giocherà contro l’Inter domenica sera. Il suo rientro non è lontano, ma la sua presenza in campo nella successiva partita, mercoledì

Preservato contro l’Inter, in dubbio la sua presenza in campo mercoledì 24 giugno, di sera alle ore 21.45, contro la Roma allo Stadio Olimpico, è comunque in dubbio. Al suo posto Ranieri dovrebbe optare per Gabbiadini, da schierare in attacco accanto a Gaston Ramirez.

Quagliarella salterà l’Inter in accordo con lo staff. La sua gestione è stata problematica durante l’ultima settimana. L’attaccante si è infortunato sabato scorso durante la partitella in famiglia. Da quel momento in poi, il giocatore classe 1983 non ha partecipato agli allenamenti per tre giorni, e avrebbe soltanto due sedute a disposizione prima della sfida contro l’undici di Conte per rimettersi in forma. Una situazione che costringe Ranieri a rinunciare a lui, con la speranza di recuperarlo per Roma-Sampdoria. Qualora non riuscisse a farcela nemmeno per la gara dell’Olimpico, Quagliarella tornerebbe a disposizione per la partita Sampdoria-Bologna del prossimo 28 giugno. Chiaramente, con le gare ogni tre giorni anche un piccolo fastidio muscolare può causare grossi problemi, perché i giocatori possono saltare due o tre partite quando in precedenza ne avrebbero saltata magari soltanto una.