Nicola Vivarelli addio sui social | Temptation Island sempre più vicino

Nicola Vivarelli dice addio ai social e sembra confermare alcune segnalazioni che vedrebbero il cavaliere insieme a Gemma Galgani partire per Temptation Island. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne ha iniziato la loro conoscenza grazie al nuovo format del programma creato in quarantena.

Le prime parole che si sono scambiati infatti, sono state attraverso a delle chat in cui il cavaliere dedicava parole romantiche alla dama. Diversi mesi fa la coppia si è potuta incontrare per la prima volta all’interno del programma grazie a Maria De Filippi, iniziando così a accendere gli animi dei telespettatori.

Nicola Vivarelli addio sui social

Uomini e Donne ha chiuso da qualche settimana la messa in onda del programma a causa della pausa estiva di ogni anno. Questo però, non ha fermato Gemma Galgani e Nicola Vivarelli dal continuare la loro frequentazione. Entrambi infatti, più volte sono stati avvistati per le vie di Roma mano nella mano, mostrando il loro interesse anche lontano dalle telecamere.

Nicola nonostante la sua giovane età, si è mostrato molto gentile e pronto a corteggiare la dama in ogni modo, mettendo da parte le critiche e i digiuni della gente esterna.

Nelle ultime settimane la loro conoscenza sembra andare a gonfie vele tanto da lanciare alcuni dubbi sulla loro partecipazione a Temptation Island. Secondo alcune segnalazioni, la nuova coppia potrebbe testare il loro interesse e il loro futuro amore sotto le telecamere del reality.

Cavaliere aumenta i sospetti fuori da Uomini e Donne

Durante la giornata di ieri, Nicola Vivarelli lancia il suo addio sui social mettendo ancora una volta il dubbio della sua partecipazione a Temptation Island. Il cavaliere di Uomini e Donne, ha caricato sul suo profilo Instagram una foto che sembrerebbe annunciare una separazione dai social che potrebbe essere collegata al nuovo programma.

Il cavaliere sotto la sua foto di ieri ha così commentato: “See u soon” lasciando il dubbio e confermando la possibilità di partecipare il programma.

La motivazione potrebbe infatti essere quella della partenza a breve termine per Temptation Island dove, la coppia non potrà utilizzare per nessun motivo al mondo i propri telefoni. Nicola Vivarelli approfitta così della giornata di ieri per lasciare il suo addio sui social.