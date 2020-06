Ricetta ravioli ricotta e limone: ingredienti, preparazione e consigli

I ravioli ricotta e limone sono un primo piatto originale e diverso dal solito. La leggerezza della ricotta e la freschezza del limone si incontrano in un connubio perfetto.

Primo piatto ottimo da preparare in estate se avete dei pranzi in famiglia o con degli amici, perché sono semplici da preparare ma di grande effetto.

Ravioli ricotta e limone – Ingredienti

250 g di farina 00 (più altra farina per la spianatoia)

2 uova

200 g di parmigiano

scorza di due limoni

1/2 bicchiere di acqua fredda

250 di ricotta di pecora

burro q.b.

prezzemolo q.b.

Ravioli ricotta e limone – Preparazione e consigli utili

In una terrina mettete la farina, una manciata di scorza di limone e i tuorli d’uovo.

Amalgamate l’impasto creando una pasta all’uovo aromatizzata al limone. Quando la pasta per i ravioli è morbida ed elastica lasciatela riposare per 15 minuti ben coperta da pellicola trasparente.

Mentre la pasta all’uovo al limone riposa, preparate la farcia unendo la ricotta ben sgocciolata, la buccia di limone, le chiare d’uovo ed il parmigiano. Se necessario aggiustate di sale e pepe.

Tirate la pasta all’uovo per i ravioli dello spessore di circa 5 mm, quindi ritagliate dei rettangoli di pasta di circa 20 cm. In un lato del rettangolo, disponete della farcia alla ricotta e limone, distanziate almeno due dita l’una dall’altro. Ricoprite con l’altra metà e sigillate per bene. Con una rondella ritagliate i ravioli e lessateli in acqua bollente salata per circa 5 minuti.

Saltateli in padella con burro e servite spolverizzando su di essi prezzemolo fresco e buccia si limone grattugiata.