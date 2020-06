Calciomercato Fiorentina – Milenkovic assalto da parte del Manchester United

Calciomercato Fiorentina – I viola sono molto attivi sul mercato sia in entrata che in uscita, molti gli occhi delle squadre sui suoi gioiellini, il primo ad essere preso in considerazione dalle società è Federico Chiesa, ma anche Nikola Milenkovic è uno dei giocatori che ha più mercato.

Nei giorni scorsi aveva parlato del difensore come possibile acquisto del Milan ma anche del PSG, nelle ultime ore, però, sul giocatore è tornato forte il Manchester United che aveva fatto un tentativo proprio nel mercato di gennaio, ma i viola respinsero ogni proposta del club inglese.

Milenkovic sempre più lontano da Firenze

La sensazione è quella che sarà difficile trattenere per un’altra stagione il difensore classe ’97, poiché molte squadre vorrebbero puntare su di lui, per duttilità e giovane età. Il serbo arrivò a Firenze nel giugno del 2017 e piano piano è diventato, insieme a Pezzella, un punto fermo della difesa viola.

A gennaio i Red Devils avevano messo sul piatto 40 milioni di euro, per portare il difensore in Inghilterra, ma Commisso riuscì a trattenere in rosa il suo giocatore, vista anche la sua richiesta di 50 milioni per il serbo.

Dopo le voci di un possibile arrivo di Thiago Silva a Firenze, il difensore sembra essere sempre più lontano dalla sua attuale squadra, anche perché i nomi di Milan, Napoli, PSG e adesso Manchester United fanno gola al difensore, che potrebbe cambiare aria dopo sole 3 stagioni con i viola. Il giocatore può giocare sia da terzino destro che da centrale, e in entrambi i ruoli ha dato dimostrazione delle sue qualità. Per questo motivo, e per la giovane età, 23 anni, il prezzo del suo cartellino potrebbe alzarsi, e si potrebbe ricorrere ad una vera e propria asta, con gli inglesi che possono sbarazzare la concorrenza delle avversarie.

Il calciomercato è alle porte, il campionato sta per ricominciare, ma i viola devono già pensare all’imminente futuro, poiché devono fare i conti con le possibili uscite, e preparare i colpi giusti per non far rimpiangere i suoi giocatori. Vedremo alla fine chi la spunterà per Milenkovic al momento il calciatore finirà la sua stagione con la Fiorentina, poi deciderà il suo futuro, e non si esclude che possa restare ancora a Firenze.