Verissimo – Anticipazioni 20 giugno – Ospiti

Verissimo – Le Storie ritorna in replica nel primo pomeriggio del 20 giugno 2020, come sempre su Canale 5. Silvia Toffanin accoglierà diversi ospiti in collegamento e poi ci ricorderà alcune delle interviste storiche effettuate in studio alcuni mesi fa.

I videomessaggi ci parlano di Arisa, che si collegherà dalla spiaggia di Cervia dove si trova in compagnia dei suoi cani. Le anticipazioni di Verissimo confermano inoltre la presenza della schermitrice olimpica Elisa Di Francisca, ritornata di recente in pedana per allenardi.

Verissimo – Anticipazioni 20 giugno

A Verissimo avremo modo di vedere anche Youma Diakite, la venere nera ed ex modella che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico. A quanto pare ha delle importanti novità da raccontare: è in attesa del suo secondogenito, all’età di 49 anni. Alessandra Amoroso e i Boomdabash si collegheranno invece dal Salento per mostrare il backstage del nuovo singolo, Karaoke. Un nuovo successo per il gruppo salentino e anche per la cantante che con la sua voce ha incantato diverse generazioni di italiani.

Per lo spazio interviste, rivedremo l’incontro fra la padrona di casa e Michelle Hunziker, ormai una delle ospiti più assidue del programma. Al suo fianco questa volta ci sarà la figlia Aurora, nata dal suo matrimonio con il noto cantante Eros Ramazzotti. Anche se la conduttrice è da tempo legata a Tomaso Trussardi, che l’ha resa mamma di due bellissime bambine. Inoltre si racconteranno anche la spumeggiante Rita Pavone e Barbara Palombelli, quest’ultima da anni alla guida del programma Forum. E poi avremo modo di rivedere una delle cantanti più amate dal pubblico nostrano: Iva Zanicchi. La simpatia di Enzo Iacchetti invece strapperà qualche risata ai telespettatori. Le anticipazioni di Verissimo ci confermano inoltre la presenza di Nek, che proporrà una versione inedita di una sua hit. Cristina Parodi invece avrà il compito di fare la riflessione finale.