Calciomercato Inter, Hakimi costa troppo, probabile riconferma di D’Ambrosio

Calciomercato Inter attivo anche durante il week-end, infatti giungono aggiornamenti sul laterale marocchino Hakimi, uno dei calciatori nella lista dei desideri di Conte per la prossima stagione.

Hakimi-Inter: c’è chi dice no!

Che Hakimi piaccia a Conte è risaputo, il tecnico lo vede adattissimo al suo 3-5-2 ed il marocchino che rientrerà a Madrid dopo i due anni di prestito al Borussia Dortmund sarà messo sul mercato dai madridisti per fare cassa.

Il costo del cartellino è però ritenuto troppo alto dalla dirigenza nerazzurra, infatti il Real lo valuta almeno 50 milioni di euro, cifra ritenuta fuori mercato sia per il periodo che il calcio sta attraversando, sia per il ruolo del calciatore.

E’ anche vero che Hakimi sforna assist, corre ed ha anche il senso del gol, ma l’Inter a queste condizioni non vuole trattare, mentre il Bayern Monaco sarebbe propenso ad accaparrarsi il calciatore che ha incantato con la maglia del Dortmund.

L’ultima parola spetterà comunque a Zidane, l’unico che vorrebbe il calciatore nella sua rosa per il prossimo anno.

D’Ambrosio può rinnovare

L’attuale impossibilità di avvicinarsi ad Hakimi apre più di uno spiraglio per la conferma in nerazzurro di Danilo D’Ambrosio, il jolly della difesa interista. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2021, ma il suo agente, Vincenzo Pisacane (nuovo agente anche di Lorenzo Insigne), ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW cariche di ottimismo: “Rinnoverà con l’Inter? Ne parleremo a breve. Ho sempre pensato che ci sia un enorme stima nei confronti di Danilo. E sono convinto che continuerà ad esserci. É un grandissimo professionista che ha fatto della determinazione il suo punto di forza. Non ci saranno problemi”.

Conte deve fare i conti con gli infortuni

Intanto in vista della ripresa del campionato, il tecnico Antonio Conte deve fare i conti con gli infortuni, infatti dopo Sensi si è fermato anche Brozovic, quindi problemi non da poco a centrocampo per la gara con la Sampdoria.