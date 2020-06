DIRETTA STREAMING Verona-Cagliari – Risultato LIVE, Gol ed Highlights

E’ appena ricominciata la Serie A ed alle 21:45 scendono in campo Verona e Cagliari. Due delle squadre che hanno sorpreso di più finora in campionato si incontrano in quella che è la seconda partita dalla ripartenza del campionato. La partita si giocherà chiaramente a porte chiuse ed i padroni di casa si trovano attualmente noni a 35 punti mentre il Cagliari, con tre punti in meno, occupa la dodicesima posizione.

Entrambe le squadre non arrivano da buoni precedenti. Per il Verona nelle ultime cinque gare solo una vittoria oltre a una sconfitta e tre pareggi. I sardi invece provengono da tre sconfitte consecutive e due pareggi.

L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate era il 29 Settembre ed il match si concluse sul risultato di 1 a 1. Sono state invece tre delle ultime quattro le vittorie del Verona. Proprio i padroni di casa sono i favoriti per la vittoria anche se dopo tre mesi di stop è difficile poter fare pronostici.

Verona-Cagliari – Dove vedere in tv e streaming

La partita sarà trasmessa su DAZN e per questo motivo avrete la possibilità di vederla sia in televisione che in diretta streaming. Per farlo avete comunque bisogno di un abbonamento a DAZN che costa 9.99€ al mese.

Nel caso in cui non siate abbonati abbiamo inserito proprio qui di seguito il livematch di Verona-Cagliari così da non perdervi nemmeno un’azione della partita.

Verona-Cagliari – Formazioni ufficiali

Il match è da poco iniziato e possiamo andare a vedere quali sono le formazioni con le quali le squadre scendono in campo. I padroni di casa si presentano con un 3-4-2-1 con Silvestri in porta. La linea difensiva è composta da Rrahmani, Kumbulla e Faraoni. A centrocampo in quattro: sulle fasce Badu ed Empereur mentre a centro Lazovic ed Amrabat. Infine vi sono Borini e Verre dietro a Di Carmine.

Dall’altro lato il Cagliari si schiera con un 4-3-1-2 che vede Cragno tra i pali, Pellegrini, Pisacane, Ceppitelli e Cacciatore in difesa. A centrocampo largo a Ionita, Nandez e Pereiro mentre Cigarini sarà dietro la coppia d’attacco composta da Rog e Simeone.