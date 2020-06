Frasi Alex Zanardi – Le più belle : “Quando mi svegliai senza gambe…..”

Frasi Alex Zanardi. Alex Zanardi ex pilota di Formula 1 è purtroppo ricoverato in condizioni gravissime a seguito di un incidente. È pluricampione paraolimpico in molte discipline che ora si trova ricoverato a causa di un sinistro tra un camion e la sua bicicletta. Al momento la dinamica dell’incidente sembra essere questa e, nonostante gli immediati soccorsi, e il ricovero presso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena risultano essere davvero serie.

A 53 anni, l’atleta bolognese si trova combattere l’ennesima sfida lottando per la vita. In questi anni ha saputo sempre dimostrare il suo enorme coraggio e ora tutti, compreso il mondo dello sport, incrociano le dita per lui. Una notizia terribile che ha lasciato tutti attoniti: la procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente.

Ora però quello che conta che Alex Zanardi, diventato il simbolo di chi davvero non si arrende mai, possa sentire il calore di tutti. Le sue vittorie sono sempre state quelle di tutti coloro che devono lottare per raggiungere un traguardo e speriamo che presto si possano avere notizie rassicuranti sul suo miglioramento. Una breve e significativa raccolta di frasi Alex Zanardi per sottolineare il suo amore per lo sport, per la vita e il desiderio di non arrendersi mai.

Frasi Alex Zanardi – “Quando mi svegliai senza gambe…”

• La vita è sempre degna di essere vissuta e lo sport dà possibilità incredibili per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni.

• Non volevo dimostrare niente a nessuno, la sfida era solo con me stesso, ma se il mio esempio è servito a dare fiducia a qualcun altro, allora tanto meglio.

• Le corse rappresentano una bella fetta della mia storia, ma non sono di certo la parte più importante, le mie più grandi passioni sono mio figlio Nicolò, le tagliatelle di mia madre e mia moglie Daniela, non necessariamente in quest’ordine.

• Non è mai troppo tardi, si dice. Ma non è vero: prima o poi il tempo finisce. E che sia nello sport o in qualunque altro campo c’è gente a cui la vita passa davanti senza che se ne renda conto.