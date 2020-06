Verona-Cagliari, Di Carmine fulmina i sardi. Segna due goal in 15′

Verona-Cagliari: Samuel Di Carmine è già protagonista assoluto della partita dopo meno di mezz’ora. L’attaccante è autore della doppietta che ha portato sul doppio vantaggio gli scaligeri. Le reti al 14′ e al 26′ del primo tempo, e quindi arrivate nell’arco di meno di un quarto d’ora.

Di Carmine ha portato sull’1-0 il Verona colpendo di testa al 14′ su un crosso dalla sinistra di Lazovic: l’attaccante centrale ha bruciato sull’inserimento i difensori del Cagliari colpendo di potenza al centro della porta di Cragno, che non è riuscito ad alzare le mani in tempo per fermare il pallone che si è insaccato in rete.

Il secondo goal è un capolavoro: Di Carmine ruba palla sul disimpegno sbagliato del Cagliari a centrocampo, favorisce con un blocco l’inserimento di Verre e si propone alla sua destra, verso l’interno del campo. Il fantasista ex Roma lo serve ai 30 metri dalla porta di Cragno. A quel punto Di Carmine alza leggermente la testa, e mira il palo alla sinistra di Cragno. Il tiro gira leggermente verso l’esterno prima di infilarsi tra palo e portiere, di poco sotto la traversa! Un vero e proprio capolavoro.