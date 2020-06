Inter – Sampdoria – Ultime dai campi – Infortuni – Squalificati – Pronostico

Inter – Sampdoria chiude i recuperi della 25° giornata di Seria A, fischio d’inizio alle ore 21:45. I nerazzurri dopo il pareggio in Coppa Italia con il Napoli, vuole conquistare i 3 punti per riavvicinarsi alla vetta, i blucerchiati devono tirarsi su dalla lotta retrocessione, come al solito questa partita regalerà tante emozioni.

Inter – Sampdoria – Ultime dai campi

Qui Inter: Conte negli ultimi due giorni ha perso sia Sensi che Brozovic per infortunio, ma il mister non rinuncerà ai suoi titolarissimi, il modulo che utilizzerà sarà il 3-4-1-2 con Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, Candreva, Barella, Gagliardini, Young a centrocampo ed Eriksen a supporto di Lautaro Martinez e Lukaku.

Qui Sampdoria: Ranieri dovrà fare a meno del suo miglior attaccante, Quagliarella si è fermato in settimana e non prenderà parte alla partita. I blucerchiati scenderanno in campo con un 3-5-1-1. Audero difenderà i pali della porta, Bereszynski, Tonelli e Yoshida in difesa, Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto e Murru compongono il centrocampo, Gaston Ramirez sarà a supporto dell’unica punta Manolo Gabbiadini.

Inter – Sampdoria – Infortunati e squalificati

Come già anticipato i nerazzurri dovranno fare a meno di Sensi e Brozovic, l’italiano salterà anche la partita di mercoledì con il Sassuolo e si punterà a riaverlo per gli inizi di luglio, il croato sarà invece monitorato giorno dopo giorno.

Ranieri dovrà fare a meno di Ferrari A. per tutto il campionato, poiché ha avuto una distorsione al ginocchio con lesione crociato anteriore, Quagliarella sarà monitorato giorno dopo giorno.

Inter – Sampdoria: Il nostro pronostico

L’Inter ha già disputato una gara, per la Sampdoria sarà dura portare un risultato a casa, quindi noi prevediamo una vittoria dei nerazzurri, e consigliamo la giocata 1.