Alessandro Preziosi è il Conte Fabrizio – Chi è – Elisa di Rivombrosa

Alessandro Preziosi è il Conte Fabrizio nella fiction Elisa di Rivombrosa, dove lo vediamo nel ruolo di protagonista. Figlio della Contessa Agnese, rimarrà schiacciato dal suo temperamento irruento. Si innamorerà perdutamente di Elisa Scalzi (Vittoria Puccini) e per amor suo deciderà persino di mettersi contro gli altri nobili della cittadina.

Fabrizio però dovrà guardarsi le spalle anche da chi sta organizzando una congiura contro il Re e dalla sua stessa famiglia. La sorella in particolare farà di tutto per impedire che lui sposi Elisa e le offra una vita agiata.

Alessandro Preziosi è il Conte Fabrizio – La scheda

Alessandro Preziosi è il Conte Fabrizio Ristori di Rivombrosa: partito soldato dieci anni prima degli eventi raccontati nella fiction, tornerà al castello grazie ad una lettera inviatagli da Elisa. La madre infatti sta per morire e la ragazza vuole che la famiglia si ricongiunga. Prima di fare ritorno, il Conte riceve una lista con i nomi di chi vuole uccidere il Re e per questo rischierà la propria vita. Al suo arrivo al castello, scambierà Elisa per una nobile e la inviterà al ballo. La sua reazione sarà violenta quando scoprirà che in realtà si tratta di una serva.

Dopo aver scoperto che il Duca Ranieri è uno dei congiurati, Fabrizio finirà nel mirino della Marchesa Lucrezia: la donna cercherà di farlo uccidere. Per fortuna il nobile riuscirà a salvarsi ancora una volta, anche grazie alle cure amorevoli di Elisa. Quest’ultima però dovrà vedersela con la Marchesa, che al momento opportuno fingerà di aver avuto un figlio dal Conte e si assicurerà di baciarlo. La nobile poi farà in modo di accusare il Conte Fabrizio del delitto di suo marito, anche se in realtà è stato lei ad ucciderlo. Fabrizio dovrà affrontare così le autorità e anche il rischio di perdere la testa a causa della condanna a morte. A sua volta verrà considerato uno dei traditori del regno e per questo dovrà subire la punizione più grande: perdere la vita.