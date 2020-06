Davide Basolo non si arrende | Messaggi da terzi fuori da Uomini e Donne

Davide Basolo non si arrende e cerca un nuovo modo anche da lontano di dedicare frasi e frecciatine a Giovanna Abate. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne riceve un messaggio importante da terze parti e torna a sperare in una futura storia d’amore con la tronista. Di cosa stiamo parlando?

La delusione di Davide durante la scelta è stata enorme, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha così dovuto scoprire di non essere lui la persona a poter trascorrere del tempo con Giovanna Abate. La ex tronista infatti, dopo diversi mesi ha chiuso il suo percorso scegliendo Sammy Hassan.

Qualcosa però, sembra cambiare all’interno della vita di Davide durante la giornata di ieri, e lascia ancora una briciola di speranza nei suoi confronti e in quelli di Giovanna.

Davide Basolo non si arrende

Una volta uscito dal programma le lacrime di Davide hanno commosso tantissimo i social che, si sono mostrati pronti a supportarlo ma soprattutto a richiedere per lui il primo trono di Settembre. Una scelta che Basolo sembra non prendere in considerazione, almeno per ora, vista la forte emozione e delusione provata per Giovanna Abate.

Davide Basolo però, non si arrende e dopo il rifiuto ricevuto dall’ex tronista cerca in tutti i modi di distrarsi e di superare questo capitolo importante della sua vita. Appena uscito dal talk show l’ex corteggiatore ha raccontato quanto sia dispiaciuto per non poter vivere al cento per cento la tronista, confessando il suo forte sentimento nei suoi confronti nonostante i pochi mesi di percorso e di conoscenza.

Durante la giornata di ieri però, Davide Basolo ha ricevuto un messaggio da terze parti e sembra aver cambiato completamente il suo modo di pensare, sperando ancora una volta in un riavvicinamento da parte di Giovanna. Di cosa stiamo parlando?

Ex corteggiatore crede ancora nell’amore

Davide Basolo nonostante il forte dispiacere per non essere stato scelto, nei giorni scorsi ha lanciato diverse frecciatine nei confronti di Sammy, sottolineando quando sia superficiale. L’ex corteggiatore infatti, è convinto di essere migliore interiormente e di poter regalare una storia d’amore fantastica a Giovanna.

Basolo durante la giornata di ieri però, ha ricevuto un messaggio che tornerebbe a dargli speranza nei confronti della ex tronista. Davide Basolo non si arrende e grazie a un messaggio della fortuna sembra ritrovare la speranza per un futuro con Giovanna: “Pazientate ancora, il tempo è a vostro favore”.

Che possa accadere qualcosa di importante nei prossimi giorni tra Davide Basolo e Giovanna?