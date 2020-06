DIRETTA STREAMING Cremonese-Benevento – Risultato LIVE, Gol ed Highlights

DIRETTA Cremonese-Benevento – E’ ripresa in questi giorni anche la Serie B ed alle ore 18 andrà in scena una partita molto importante per la prossima Serie A: in campo infatti vanno Cremonese e Benevento.

I padroni di casa sono in piena lotta per non entrare in zona retrocessione e ce la metteranno tutta per portare a casa almeno un punto da questa gara.

Ben diversa la situazione in casa Benevento che con altri tre punti potrebbe avvicinarsi sempre di più alla promozione diretta in Serie A. La squadra di Inzaghi è prima nel campionato cadetto con 69 punti, diciannove lunghezze in più del Crotone, che ha anche una partita in più.

Cremonese-Benevento – DIRETTA STREAMING

Così come tutta la Serie B anche la diretta streaming di Cremonese-Benevento sarà visibile su DAZN e per questo motivo avrete bisogno di un abbonamento al servizio digitale.

Nel caso in cui non siate abbonati potrete comunque seguire il livematch della partita qui di seguito dove potrete vedere azioni salienti e gol del match.