Non c’è niente da fare: le persone cattive esistono. Per quanto sia difficile capirle, è bene saperle identificare per difendersi. In questo ci aiutano le stelle facendoci scoprire i tre segni zodiacali più cattivi: ecco chi sono.

1. Lo Scorpione

Quali sono i tre segni zodiacali più cattivi? Il primo di loro è lo Scorpione. In assoluto, tra i nati del segno zodiacale dello Scorpione si trovano le persone più cattive, malvagie e crudeli dello Zodiaco. Perché? Perché questa è la loro natura ma principalmente perché sono assenti di empatia verso il prossimo. Dagli uomini bisogna guardarsi ma le donne del segno dello Scorpione sono le peggiori, che bisogna temere in maniera molto accorta se si tiene alla propria stabilità emotiva e mentale. Le donne Scorpione sono cattive, gelose, invidiose, odiano le persone e le criticano in continuazione perché evidentemente non hanno niente di meglio da fare. Le donne del segno zodiacale dello Scorpione sono delle subdole arpie. In genere la loro tattica è mostrarsi quale una persona benevola, a cui si possono raccontare confidenze e problemi personali. Le false e cattive Scorpione quindi, non appena la vittima girerà le spalle, spargeranno ogni parola che hanno sentito in giro per il paese deridendo la malcapitata. La cattiveria in questo caso appartiene a un tipo Scorpione senza cervello perché l’intelligenza saprebbe che seminare male non porta niente di buono.

2. L’Ariete

Tra i tre segni zodiacali più cattivi al secondo posto c’è l’Ariete. I nati del segno zodiacale dell’Ariete sono completamente assenti di empatia per cui predisposti alla cattiveria gratuita senza remore nei confronti del prossimo, chiunque esso sia. Tra i nati del segno dell’Ariete esistono molte persone nocive, rabbiose e frustrate. L’Ariete è infatti spesso prepotente e aggressivo. Gli Ariete emanano vibrazioni negative e rendono gli altri stressati, nervosi e irritabili. Una loro grande caratteristica è la falsità: i nati del segno dell’Ariete sono infatti falsamente accondiscendenti e cordiali ma la realtà nasconde risentimento, invidia e livore nei confronti degli altri. Nessuno potrebbe immaginare che al cordiale Ariete frullano nella testa elaboratissimi piani per distruggere gli oggetti di tanta invidia. Le persone per bene, vittime della cattiveria dell’Ariete, restano ferme a chiedersi il perché di tanta malvagità con un grande punto interrogativo in testa.

3. I Gemelli

Chiudono la classifica dei tre segni zodiacali più cattivi al terzo e ultimo posto i Gemelli. La cattiveria fa parte dell’animo umano in maniera naturale e questo è il caso degli appartenenti al segno dei Gemelli, che sanno fare male al prossimo senza alcuno sforzo. Gli uomini del segno sono indisponenti, sarcastici, non si scusano se offendono qualcuno, le donne sono infide e gelose delle altre, che vedono più affascinanti.