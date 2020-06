Bologna-Juventus è la partita di Orsolini: ecco chi è l’esterno di Mihajlovic – VIDEO

Bologna-Juventus è la partita di Riccardo Orsolini. Se non altro per il suo passaggio in bianconero che non si è mai trasformato in presenze: Orsolini venne acquistato dall’Ascoli e poi girato in prestito, prima all’Atalanta, e poi al Bologna, che nell’estate 2019 ne ha riscattato completamente il cartellino dal club bianconero. Un rimpianto per Agnelli e Nedved?

Bologna-Juventus è la partita di Orsolini

Riccardo Orsolini è un calciatore italiano, nato ad Ascoli Piceno, il 24 Gennaio 1997, ha fatto la trafila delle giovanili nella squadra della sua città, fino ad esordire in prima squadra a soli 18 anni quando i marchigiani erano in Lega Pro: il 2 aprile 2015 nel secondo tempo della partita casalinga di Lega Pro contro la Pro Piacenza. L’Ascoli torna in Serie B a fine stagione, ed Orsolini entra a far parte della prima squadra. La stagione del “boom” è quella del 2016/17: le sue prestazioni attirano lo sguardo delle grandi del calcio italiano, e a Gennaio il suo cartellino viene acquistato dalla Juventus, che lo lascia in prestito ad Ascoli fino a fine stagione. Finirà la stagione con 41 presenze ed 8 reti.

Nell’estate del 2017 si mostra agli occhi del mondo vincendo la Scarpa d’Oro del capocannoniere dei Mondiali U-20 che si disputano in Corea del Nord, e che l’Italia guidata da Evani chiude al terzo posto. L’approdo in bianconero si rivela solo un passaggio: Orsolini va prima in prestito all’Atalanta, dove raccoglie 7 presenze in 6 mesi, e poi al Bologna, dove ne raccoglie altre 8. La dirigenza rossoblu vede del potenziale in lui, e si accorda per un ulteriore prestito biennale con la Juventus.

Orsolini guadagna il posto da titolare nella stagione 2018-19 con 35 partite e 8 reti, e convince la dirigenza rossoblu ad investire in via definitiva sul suo cartellino: il Bologna lo riscatta per 15 milioni di Euro. Nella stagione iniziata l’estate scorsa, Orsolini si conferma: arrivano altri 7 goal in 26 partite, quelle disputate fino all’interruzione del campionato. Stasera Orsolini riparte proprio dalla Juventus: sarà l’occasione per farsi rimpiangere ulteriormente?

Ecco chi è l’esterno di Mihajlovic – VIDEO

Orsolini è un esterno offensivo di piede sinistro, col quale gioca e calcia in maniera estremamente naturale. Il suo ruolo preferito è quello di esterno destro offensivo, posizione che gli dà la possibilità, in campo, di rientrare e concludere con l’interno del piede sinistro verso la porta avversaria. Dotato di corsa e dribbling, fa della visione della porta e della dedizione tattica i propri punti di forza principali. Il lavoro con Mihajlovic lo ha reso ulteriormente decisivo nel gioco del Bologna e lo ha migliorato col piede destro. Di seguito un video con le sue “skills”, le migliori giocate del calciatore.