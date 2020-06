Fiorentina-Brescia, si parla anche di mercato. Tre nomi sul tavolo

Fiorentina-Brescia sarà la gara della ripartenza, per le due squadre, dopo la sospensione del campionato per l’emergenza sanitaria da coronavirus. Ma sarà anche l’occasione per tornare a parlare di mercato tra i due club. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Nazione, la viola approfitterà della visita delle rondinelle per chiedere informazioni su tre calciatori che si sono distinti nel Brescia, e destinati a lasciare la piazza lombarda per la probabile retrocessione a fine stagione.

Fiorentina-Brescia, si parla anche di mercato

La Fiorentina proverà ad intavolare discorsi di mercato per due difensori: si tratta di Andrea Cistana e Stefano Sabelli. Del primo si è parlato a Gennaio anche dell’interesse di club importanti, come Napoli ed Inter. La Fiorentina potrebbe rappresentare una piazza nella quale Cistana potrà essere titolare ed esprimere ancora il meglio di sé senza combattere troppo per un posto da titolare. Specialmente qualora Milenkovic dovesse partire per approdare al Manchester United. Stefano Sabelli è un profilo leggermente diverso: terzino, il giocatore potrebbe essere più semplice da acquisire rispetto al compagno di reparto.

Il terzo nome rappresenta quello di un sogno: Sandro Tonali. Cellino ha già detto più volte che il giocatore vorrebbe restare in Italia e la Fiorentina vuole almeno provare a sentire la campana del Brescia per capire quali margini di trattativa ci sarebbero. Specialmente nel caso si potesse usufruire dei contanti della cessione di Chiesa. Non è una caso collegare le operazioni: la Juventus difficilmente potrà spendere contanti in modo facile sia sull’esterno gigliato che sul centrocampista del Brescia. Se si muovesse per Chiesa, la Fiorentina potrebbe avere a disposizione i soldi per realizzare il sogno. Ci sarebbe da battere la concorrenza dell’Inter, a quel punto. Ma la prospettiva di un gran centrocampo con Tonali, Amrabat – già acquistato nello scorso gennaio e lasciato a Verona – e Castrovilli, stuzzica non poco la fantasia dei tifosi.