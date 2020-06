Film Stasera in Tv – Le verità nascoste – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Le verità nascoste. Produzione statunitense del 2000 per la regia di Robert Zemeckis, con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer nei ruoli principali, entrambi prime scelte del regista che lavorò a questo film nella pausa delle riprese di Cast Away che consentì a Tom Hanks di cambiare aspetto per girare la parte del film sull’isola. Le verità nascoste è un thriller di stampo hitchcockiano. Il film nasce da uno script della documentarista Sarah Kernochan, basato su un’esperienza personale, e con una trama inizialmente incentrata su una coppia di anziani alle prese con presenze soprannaturali.

Le verità nascoste – Trama

La vita matrimoniale del Dr Norman Spencer e della sua bellissima moglie Claire è assolutamente perfetta. Abitano da poco in una splendida casa vicino al lago, si amano e nulla sembra possa turbare il loro equilibrio. Ma Claire percepisce un disagio crescente… E’ allucinazione o realtà? Inesorabilmente, una presenza inafferrabile comincia ad insinuarsi nella sua esistenza sino a sconvolgere tutte le sue sicurezze e tutto ciò in cui aveva sempre creduto. La verità preme per riemergere. Dall’ombra, qualcuno reclama forse giustizia, o forse vendetta…

Le verità nascoste – Trailer Video

Le verità nascoste – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: What Lies Beneath

Genere: Thriller

Durata: 2h 05m

Anno: 2000

Paese: USA

Regia: Robert Zemeckis

Cast: Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, James Remar, Miranda Otto

Le verità nascoste – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD), alle ore 21.20 di oggi lunedì 22 Giugno 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine di Maturità 2020 – Diari degli studenti italiani dagli esami di maturità delle scuole superiori di quest’estate.