Veronica Ursida incontro a sorpresa | Momenti sereni fuori Uomini e Donne

Veronica Ursida negli scorsi giorni si è mostrata all’interno di alcune storie Instagram confermando un incontro a sorpresa che nessuno si aspettava. La ex dama di Uomini e Donne dopo il suo ritiro dalla trasmissione, ha deciso di conquistare in tutti i modi il cuore di Giovanni Longobardi.

L’ex cavaliere ha deciso di abbandonare il talk show per dei motivi personali.

Giovanni infatti, non riuscendo a fidarsi della ex dama dopo tutte le accuse emerse da Armando Incarnato. Giovanni infatti, che stava conoscendo Veronica, è rimasto molto deluso da alcune affermazioni e alcune bugie che la dama gli ha raccontato sulla sua vita passata.

La decisione di abbandonare Uomini e Donne per seguire Giovanni, è stata una dimostrazione di interesse molto forte che, ha spinto l’ex cavaliere a darle una seconda possibilità. Durante la scorsa serata Veronica Ursida ha avuto così un incontro a sorpresa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Veronica Ursida incontro a sorpresa

La conoscenza tra la ex dama e Giovanni, sembrava ormai terminata quando la stessa Veronica si è mostrata pronta e determinata per conquistare il cuore del cavaliere. Ursida infatti, dopo aver abbandonato Uomini e Donne, ha cercato di dimostrare il suo grandissimo interesse per lui, riuscendo così a riallacciare i rapporti ormai in bilico.

La coppia nonostante l’abbandono fuori programma, sta cercando a piccoli passi di creare le basi solide per una stabile relazione futura. Veronica infatti, si mostra sempre più presa e coinvolta da Giovanni tanto da spingersi a una frequentazione più intima.

Durante le scorse serate la dama ha così partecipato a una serata. Quest’ultima è stata proprio insieme a Longobardi che, ha deciso di immortalare l’attimo grazie a una foto.

Ex dama conquista Giovanni fuori da Uomini e Donne

Veronica Ursida insieme a Giovanni sembra finalmente aver creato una conoscenza più profonda, lontano dalle tantissime critiche e dalle accuse che, all’interno dello studio l’hanno portata più volte alle lacrime.

Giovanni Longobardi durante le scorse serate ha mostrato la sua felicità insieme a Veronica, scattando una foto dove entrambi sono apparsi felici e sorridenti. La decisione di uscire “insieme” da Uomini e Donne, sembra aver fatto bene alla loro conoscenza tenendola lontano dalle critiche e dalle accuse che, Armando Incarnato ha lanciato fino alle ultime puntate nei suoi confronti.