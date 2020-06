Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona, sarà una lunga estate: ecco il motivo

Ieri sera l’Inter è tornata in campo per il recupero della 25a giornata di Serie A ed ha battuto la Sampdoria per 2-1, grazie anche ad un gol di Lautaro Martinez e proprio sul “Toro” argentino gira il calciomercato Inter in questo periodo.

Lautaro-Barcellona: la tattica dei blaugrana

Il Barcellona ha in mente sempre e solo Lautaro per rinforzare l’attacco della prossima stagione anche se negli ultimi giorni appare più flebile il pressing degli spagnoli.

Questo non deve passare come un raffreddamento per la pista che porta all’attaccante interista, ma ad una vera e propria tattica di mercato. Il Barcellona infatti non vuole pagare la clausola del calciatore fissata a 115 milioni di euro, perchè ritiene che il Covid ha fatto abbassare le valutazioni di tutti i calciatori, così ha studiato un nuovo piano.

Gli spagnoli sanno che Lautaro ha voglia di raggiungere Messi e per questo puntano ad un forte sconto sul prezzo del cartellino, l’offerta è di 70 milioni più il cartellino del giovanissimo Junior Firpo. Se l’Inter non dovesse accettare questa offerta allora ci sarà un lunghissimo tiro e molla anche fino a settembre per tentare di trovare la soluzione migliore che accontenti tutti, intanto Messi continua ripetutamente ad inviare messaggi al suo compagni di Nazionale invitandolo a raggiungerlo in blaugrana.

L’Inter non molla la presa

Se da un lato il Barcellona gioca d’attesa, dall’altro l’Inter con Conte in testa sta cercando in tutti i modi di convincere Lautaro a restare in nerazzurro, cercando di fargli capire come sia al centro di un progetto che il prossimo anno può risultare vincente in Italia ed in Europa.

Conte ha più volte parlato con il suo calciatore e si sta affidando anche ai calciatori più rappresentativi della rosa per tentare di far cambiare idea all’argentino, che comunque fino ad oggi ha sempre dato il massimo per la causa nerazzurra come dimostra il gol di ieri.

Tra Inter e Barcellona sarà un’estate infuocata

Al momento quello che sembra certo è che tra Inter e Barcellona sarà un’estate infuocata che girerà intorno all’attaccante e probabilmente l’unico che può mettere la parola fine in un verso o nell’altro alla questione è lo stesso Lautaro Martinez, che ad oggi è ancora incerto sul suo prossimo futuro.