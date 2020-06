Calciomercato Roma – Il punto su Pedro. Per Schick c’è il Milan

Calciomercato Roma – Dopo la sospensione del ds Petrachi, Pallotta ha dato carta bianca a Baldini per muoversi sul mercato. Pedro dovrebbe essere il primo colpo in entrata a parametro 0, Vertonghen potrebbe seguire lo stesso percorso dell’attaccante, ma prima la Roma ha la necessità di vendere. E allora ecco che Schick potrebbe partire in direzione Milano, laddove il Lipsia non riuscirebbe a trovare un’accordo coi giallorossi.

Calciomercato Roma – Pedro sempre più vicino

Quello che manca per ufficializzare l’acquisto di Pedro è la firma sul contratto del giocatore, 3 milioni all anno sono stati offerti al giocatore ex Barcellona, che ha accettato questa offerta, ma se i giallorossi non vendono la firma non arriverà. Lo spagnolo ha informato il Chelsea di non voler prolungare per due mesi il contratto, opzione che la FIFA ha dato alle società vista l’emergenza per il covid.

Fonseca potrebbe avere l’attaccante già a luglio, ci sono da sbrigare le ultime cose e poi dovrà essere ufficializzato. Un altro possibile acquisto della Roma a parametro 0 potrebbe essere il belga Vertonghen, che però ha accettato il prolungamento di contratto offertogli dal Tottenham e quindi resterà in Inghilterra fino al termine della stagione.

Anche per il difensore è stato offerto un contratto di 3 milioni a stagione. Il mercato in entrata per la Roma potrebbe fermarsi così, se prima non riusciranno a vendere i vari Kluivert, Under, Schick, Florenzi, Spinazzola, Dzeko e via dicendo.

Calciomercato Roma – Situazione Schick

Il ceco Schick è attualmente in prestito al Lipsia, la società non ha riscattato entro i termini previsti il giocatore, perché ha ritenuto alto il prezzo di 28 milioni per il suo cartellino. Sta cercando, però, di iniziare una nuova trattativa con i giallorossi per cercare di abbassare il prezzo del cartellino e trattenerlo in Germania, visto che sia il calciatore che la società sarebbero accontentati.

Ma se il Lipsia non dovesse riuscire a prendere l’attaccante, alla finestra della Roma è pronta il Milan, che ha messo gli occhi sul gioiellino della Roma e potrebbe portarlo a casa. Ma anche per i rossoneri vale lo stesso discorso fatto con i tedeschi, la richiesta dei giallorossi è alta, e quindi anche il Milan andrebbe a chiedere uno sconto sul giocatore.

La Roma potrebbe accettare un’offerta più bassa, a patto che soddisfi i bisogni economici dei giallorossi, poiché deve iniziare ad incassare un piccolo tesoretto per rientrare dai debito finanziario che ha colpito la società.