DIRETTA STREAMING – Hellas Verona – Napoli – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Hellas Verona – Napoli – Torna in campo il Napoli reduce dalla vittoria in Coppa Italia e lo fa in casa dell’Hellas Verona, allo Stadio Bentegodi. La partita si gioca oggi 23 Giugno 2020 alle ore 19.30. La sfida è un vero e proprio scontro diretto tra le due squadre che si trovano rispettivamente al sesto e al settimo posto in classifica distanziate solo di 1 punto (39 a 38). L’Hellas Verona è reduce dalla vittoria interna contro il Cagliari di sabato scorso, 2-1 il punteggio finale, nel recupero della partita della 25° giornata non disputata per l’esplosione dei contagi da coronavirus. Per il Napoli si tratta invece della ripartenza in campionato dopo le due gare di Coppa Italia che hanno portato gli uomini di Gattuso alla vittoria del trofeo, il sesto della storia azzurra.

Hellas Verona – Napoli – DIRETTA STREAMING

La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, piattaforma di riproduzione di eventi sportivi in streaming disponibile per Smart TV, applicazione mobile e computer. Ricordiamo che l’abbonamento mensile a DAZN costa 9.99 €uro e consente la visione illimitata dei contenuti di proprietà DAZN per circa 30 giorni, in diretta e on demand. L’abbonamento si può per altro interrompere in qualsiasi momento senza penali.

In ogni caso sarà possibile seguire la diretta streaming di Hellas Verona – Napoli tramite livematch con tutte le informazioni in tempo reale qui sotto: