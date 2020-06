Ricetta polpette di ricotta e spinaci: ingredienti, preparazione e consigli

E’ risaputo che la versione classica delle polpette prevede l’utilizzo del macinato di carne, che vengono poi cotte nei modi più disparati, al sugo, alla griglia, in forno, fritte, insomma in molti modi differenti.

La ricetta che vi proponiamo oggi, però, si discosta dalla ricetta originale delle polpette, nella versione che vi proponiamo oggi la carne non c’è, per cui è un piatto adatto anche alle persone che seguono un’alimentazione vegetariana.

Stiamo parlando delle polpette di ricotta e spinaci, è una ricetta che può essere servita sia come secondo, che come antipasto, ma anche se avete amici a casa per un aperitivo. Si tratta di una ricetta molto semplice e veloce, non costosa, ma che allo stesso tempo è molto gustosa, ottima anche per i bambini.

Polpette di ricotta e spinaci – Ingredienti

Con le seguenti dosi vi verranno circa 20 polpettine, ovviamente se non volete farne tante piccole potete farne meno ma che verranno più grandi, o potete dargli la forma di hamburger.

Spinaci già puliti 250 g

Ricotta vaccina 250 g

Grana Padano DOP 50 g

Pangrattato 40 g

Olio extravergine d’oliva 20 g

Aglio 1 spicchio

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per impanare:

Uova 1

Pangrattato q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Polpette di ricotta e spinaci – Preparazione

Per preparare le polpette di spinaci e ricotta cominciate mettendo a scaldare l’olio insieme ad uno spicchio d’aglio intero e mondato, tuffate gli spinaci e lasciate sfrigolare a fiamma viva cuocendo per 5-6 minuti e mescolando spesso fino a farli appassire completamente.

Eliminate l’aglio e poi mettete a scolare gli spinaci in un colino, schiacciandoli leggermente con una spatola così da perdere l’acqua in eccesso e lasciateli raffreddare così; una volta freddi sminuzzateli grossolanamente al coltello.

A questo punto versate la ricotta in una ciotola (se presenta molta acqua, scolatela prima) e rimestate con il cucchiaio, poi unite gli spinaci e il formaggio grattugiato, regolate di sale e di pepe e mescolate.

Poi, per dare maggior consistenza alle polpette, aggiungete il pangrattato e continuate ad amalgamare. Non appena l’impasto sarà pronto potrete occuparvi della formazione delle polpette. Quindi prelevate un po’ di impasto, circa 20 grammi, modellate con le mani; otterrete così circa 24-26 piccole polpette.

Man mano poi passatele delicatamente in una ciotolina in cui avrete sbattuto l’uovo insieme a sale e pepe, e poi in un’altra ciotolina in cui c’è il pangrattato.

Continuate così fino ad ultimarle tutte e man a mano sistematele su una leccarda rivestita con carta forno. Cuocete le polpette di spinaci e ricotta in forno preriscaldato, in modalità statica, a 200° per circa 20 minuti. Servitele calde.

Polpette di ricotta e spinaci – Consigli utili

Se preferite potete conservare le polpette di spinaci e ricotta per 1-2 giorni al massimo, tenendole in frigorifero coperte con pellicola, scaldatele in forno o al microonde prima di servirle.

Assicuratevi che gli spinaci siano ben strizzati poiché l’impasto resterà molto umido. Se però notate che è effettivamente è troppo morbido potete aggiungere altro formaggio grattugiato, come Pecorino o Parmigiano, per asciugare l’impasto e modellarlo meglio.