Roma – Sampdoria – Tutto sul match – Probabili Formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Roma – Sampdoria è la sfida che chiude la 27° giornata, ed andrà in scena domani sera alle ore 21:45 all’Olimpico di Roma, la partita verrà disputata a porte chiuse per le norme di sicurezza anti covid. La partita mette a confronto i giallorossi che vogliono vincere per cercare di avvicinare l’Atalanta per un posto in Champions, e blucerchiati che dopo la sconfitta con l’Inter vorrebbero ritrovare i 3 punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Roma – Sampdoria – Tutto sul match

La Roma ha vissuto una settimana burrascosa con la sospensione del ds Petrachi e le voci di mercato dei suoi tesserati, ma Fonseca vuole a tutti i costi vincere per confermare il 5° posto e avvicinarsi alla zona Champions distante solo 6 punti. La Roma torna in campo dopo 3 mesi di sto e quindi bisogna valutare anche la condizione fisica dei calciatori.

La Sampdoria come da nostro pronostico è uscita sconfitta dalla trasferta di San Siro di domenica sera, ed è a un solo punto di vantaggio sulla zona della retrocessione. La squadra di Ranieri, complice anche il calo fisico dei nerazzurri, hanno disputato un bel finale di gara, sfiorando anche il pareggio, domani però non vorrebbero fallire un altro colpo e vorrebbero tornare alla vittoria.

Roma – Sampdoria – Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Perese, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Zaniolo, Pau Lopez

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; Ramirez, Ekdal, Thorsby, Linetty; Gabbiadini, Bonazzoli.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ferrari A.

Roma – Sampdoria – dove vederla in tv o streaming

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e potrà essere seguita sintonizzandosi sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Ovviamente Roma-Sampdoria sarà possibile seguirla anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go.