Belen Rodriguez senza rimorsi: “È il mio vero amore per me… “

Belen Rodriguez si mostra senza rimorsi e spiega cosa sta succedendo all’interno della sua vita dopo l’allontanamento di Stefano De Martino. La showgirl senza peli sulla lingua rilascia un’intervista al settimanale Chi dove, si lascia andare a uno sfogo inaspettato. Quali sono state le sue parole?

La modella è tornata al centro del gossip per la presunta fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino. La coppia tornata insieme dopo diversi anni, sembrava nuovamente unita come prima ma qualcosa sembra non andare per il verso giusto. Belen infatti, sta trascorrendo queste settimane insieme a suo figlio Santiago ma lontano dal suo compagno senza spiega come stanno realmente le cose tra i due e se ci sarà mai un ritorno di fiamma.

Belen Rodriguez senza rimorsi

Nelle ultime settimane la vita di Belen Rodriguez sembra essersi focalizzata sulla sua storia con Stefano che, sembra arrivata a un punto di rottura. Nessuno avrebbe mai pensato che la coppia potesse separarsi nuovamente. Al settimanale Chi, la modella ha voluto però raccontare come sta vivendo questa dura situazione.

Le sue parole infatti, sono state molto sentite mostrandosi ancora una volta per la persona che è: “Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.

Belen Rodriguez però senza nessun rimorso confessa quanto tempo stia dedicando ora a suo figlio Santiago, spiegando quanto sia difficile il ruolo di mamma.

Showgirl vuole essere una mamma perfetta

La conduttrice ha raccontato al settimanale Chi quanto sia difficile essere una mamma perfetta per Santiago, confessando: “Santiago è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere. Magari se non fossi Belen avrei già tre figli, ma, un po’ per il lavoro che faccio e un po’ per le situazioni della vita, sono felicissima così. E poi penso che oggi non esista per nessuno una “vita tranquilla”: la gente fa pochi figli anche perché i rapporti durano di meno, le persone sono concentrate su loro stesse, quindi avere avuto un figlio è già un atto d’amore che ci porta fuori dal nostro egoismo”.

La Rodriguez ha voluto così concludere la sua intervista: ” Non credo di poter vincere il premio della mamma modello, non sono una che si sveglia all’alba per pianificare la giornata del figlio. L’altro giorno ho chiesto a Santiago: “C’è qualcosa che posso fare per migliorare? In che cosa vorresti che cambiassi?”, e lui mi ha risposto: “No, le mamme perfette non esistono, esistono le mamme reali e tu sei reale”.”