Tina Cipollari ballerina provetta | Nuovo lavoro estivo fuori Uomini e Donne

By

Tina Cipollari pronta a diventare una ballerina provetta sul suo profilo Instagram, sorprendendo tutti i suoi fan. Durante la giornata di ieri infatti, l’opinionista di Uomini e Donne ha mostrato come impiegherà l’intera estate promettendo di non star ferma un attimo. Cosa avrà in mente Tina Cipollari?

L’opinionista del talk show durante questi ultimi mesi ha vissuto una trasformazione sorprendente, decidendo di mettersi a dieta per il matrimonio che l’avrebbe vista protagonista durante i mesi scorsi. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Codiv-19 il tutto è stato spostato a una data che ancora nessuno sa se non i diretti interessati.

Tina Cipollari però, ha deciso di tenersi in allenamento diventando una ballerina provetta e mostrando i suoi passi di danza direttamente sul suo profilo Instagram.

Tina Cipollari ballerina provetta

Uomini e Donne è ormai in pausa per le vacanze estive e l’opinionista Tina Cipollari cerca un modo per occupare le giornate ormai sempre più libere. Non avendo più le classiche registrazioni da fare insieme a Maria De Filippi, l’opinionista ha deciso di trovarsi un altro hobby che nessuno avrebbe mai pensato di vedere da lei.

Negli ultimi tempi infatti, Tina è completamente cambiata rivoluzionando il suo fisico con una dieta iniziata a settembre direttamente nello studio di Uomini e Donne.

Sui social la Cipollari è una vera e propria icona e durante la giornata di ieri, ha deciso di rivelare a tutti quello che ha in mente di fare per l’intera estate. Sul suo profilo Instagram infatti, più di un milioni di utenti sono rimasti molto sorpresi di vedere l’opinionista ballare insieme a un’altra donna. Tina Cipollari infatti, sembra diventata una vera e propria ballerina provetta tanto da decidere di aprire un suo canale Youtube.

Opinionista sbarca su Youtube dopo Uomini e Donne

Un momento inaspettato quello di ieri per tutti i fan di Tina Cipollari che, non si aspettavano un cambiamento così importante nelle vita dell’opinionista. Ora che per i prossimi tre mesi Uomini e Donne rimarrà chiuso, sembra che Tina abbia deciso di caricare dei vari video proprio sul suo nuovo canale Youtube.

Un hobby che nessuno si sarebbe mai aspettato dall’opinionista che, sembra dopo diversi anni essere stata influenzata dal suo compagno di avventure Gianni Sperti. Potremo mai vedere una coppia di opinionisti ballare insieme all’interno dello studio di Uomini e Donne?