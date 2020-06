DIRETTA STREAMING – Roma – Sampdoria – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Roma – Sampdoria – Ritorna in campo anche la Roma, che affronterà la Sampdoria, che è stata sconfitta pochi giorni fa dall’Inter a San Siro con il risultato di 2 a 1.

Stagione non facilissima da nessun punto di vista per la Roma che dovrà dimostrare sul campo la continuità che è mancata più di una volta nel corso del campionato: l’obiettivo resta la qualificaizone in Champions, e i gallorossi sono attualmente 5° in graduatoria a 6 lunghezze dall’Atalanta.

L’unico obiettivo rimasto alla Sampdoria è quello della salvezza, dopo un avvio di campionato probleamtico che ha visto l’arrivo di Ranieri al posto di Di Francesco: l’allenatore romano ha garantito una maggiore solidità. I doriani sono attualmente 16esimi in classifica, ad un solo punto dal Lecce che è in “zona rossa”

Roma – Sampdoria – DIRETTA STREAMING

La gara sarà trasmessa da Sky in esclusiva, sul canale sarà trasmessa sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite): il match sarà visibile anche tramite app SkyGo per gli abbonati, nonchè per gli utenti della webtv NowTv.

Roma – Sampdoria – HIGHLIGHTS

Giornal.it aggiornerà in tempo reale lo stato della partita con highlights delle azioni più importanti e ovviamente i video dei goal segnati. Aggiornate a cadenza regolare la pagina per non perdere alcuna azione saliente.