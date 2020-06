Formula 1 – Calano gli ascolti in Germania: dopo 30 RTL non trasmetterà più i gran premi

La crisi che investe la Formula 1 sembra non avere fine. La pandemia dovuta al Coronavirus ha spostato l’inizio del mondiale al 5 luglio, quando andrà in scena il Gran Premio d’Austria, gara di esordio per la lotta iridata 2020 ma le notizie, per quanto riguarda l’interesse verso il Circus, non sono assolutamente buone, visto che un’importante emittente televisiva ha rinunciato alla trasmissione delle gare. Stiamo parlando della tedesca RTL che da 30 anni manda in onda gli appuntamenti del mondiale F1. Il contratto della tv con Liberty Media scadrà a fine 2020, ma l’accordo non è stato prolungato.

Era dal 1991 che RTL trasmetteva in diretta tutte le corse, senza interruzioni, ed era anche l’unico canale a mostrare la F1 in chiaro in Germania. I vertici hanno spiegato che preferiscono puntare sul calcio, dopo una vera e propria epopea di piloti tedeschi che hanno dominato la Formula 1 negli anni passati. RTL ha infatti raccontato i trionfi di Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Nico Rosberg, con il ferrarista che ora è rimasto l’unico rappresentante del paese teutonico (e rischia seriamente di restare senza sedile la prossima stagione). Chi vuole seguire il mondiale sarà ora costretto ad abbonarsi a Sky Deutschland che, firmando un contratto a lungo termine con Liberty Media, trasmetterà le dirette di tutte le gare del campionato automobilistico più famoso al mondo. In più la sede tedesca di Sky potrà mandare in onda gratuitamente quattro gare selezionate e Sky Sport News presenterà gli highlights di 30 minuti di ogni gara appena trascorsa. L’intento è quello di portare un aumento di spettatori dalla Germania, anche a causa della poca presenza tedesca nei paddock.