Irene Capuano sbarca in tv | Nuova vita per l’ex di Uomini e Donne

Irene Capuano sbarca in tv e sorprende tutti i suoi follower con una notizia inaspettata. Durante queste settimane la ex corteggiatrice aveva già parlato di un suo cambiamento lavorativo che non poteva rivelare fino a poche settimane fa.

La ex corteggiatrice dopo la fine della sua storia d’amore con Luigi Mastroianni ha deciso di cambiare completamente la sua vita, stravolgendo del tutto quello che fino agli anni precedenti aveva fatto. Cosa sta succedendo all’interno della vita di Irene?

Irene Capuano sbarca in tv

La relazione con Luigi Mastroianni finita dopo diversi mesi ha lasciato Irene Capuano nello sconforto che, per diversi mesi ha cercato di riallacciare i rapporti prima della chiusura definita. Durante queste settimane però, la vita di Irene sembra prendere una piega completamente diversa, arrivando al punto di sbarcare in un programma tv conducendo un programma su La 4 Italia sul canale 129 del digitale terrestre.

Il cambiamento e i progetti che Irene Capuano stava sviluppando nelle ultime settimane hanno visto un cambiamento importante nella sua vita. Insieme a Tiziano Soddimo (agente di tantissimi e diversi Vip) ha affermato che: “E’ un’opportunità per le piccole e grandi stelle (o aspiranti tali) di raccontare e raccontarsi, dando la possibilità ad alcuni di esporre il proprio talento e entrare a far parte del tanto ambito Olimpo delle Celebrità”. “Sarà un’esperienza molto divertente” .

Ex corteggiatrice veste i panni di conduttrice

Nessuno si sarebbe mai aspettato un cambiamento così importante per Irene Capuano che sbarca in tv alla conduzione di “L’Occasione giusta”. Un momento importante per la carriera di Irene che, dopo Uomini e Donne ha cambiato completamente la sua vita lavorativa puntando il tutto come influencer ed ora come conduttrice.

Chissà se il cambiamento lavorativo porterà anche un cambiamento nella vita sentimentale della ex corteggiatrice?