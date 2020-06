Maurizio Costanzo non vede l’ora | Temptation Island pronto all’inizio

Maurizio Costanzo non vede l’ora che inizi Temptation Island per vederlo comodamente da casa. Durante quest’ultimi giorni, il conduttore ha così deciso di dire la sua in merito al programma, spiegando cosa ci trovi di bello ma soprattutto cosa ne pensa.

Il conduttore nonché marito di Maria De Filippi sembra ormai pronto al grande inizio. Il reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda con la prima puntata il 2 Luglio su Canale 5. Per la prima volta il programma avrà all’interno le coppie Vip ma anche le Nip, unite in un solo appuntamento televisivo.

Maurizio Costanzo non vede l’ora

In questi ultimi giorni prima del grande inizio, Maurizio Costanzo ha rilasciato un’intervista al sito Giornalettismo spiegando cosa ne pensa realmente del programma e di tutte le decisioni prese in merito.

Il conduttore ha spiegato per quale motivo preferisce la versione Nip a quella Vip, affermando che: “Sono felice riparta è un primo segnale forte di ripresa inteso come lavoro non solo per chi fa televisione, ripeto, non dimenticate mai la filiera. Darà serenità e servirà per non pensare ai problemi. Io lo guardo ma le confesso una cosa: sono fan della versione con i “Nip” e non con i “Vip”. Guardando dal buco della serratura con i personaggi non famosi c’è sempre la curiosità legata alla verità. Il Vip ti può fregare, ecco, perché sa far televisione o almeno qualcuno ce’ prova poi non tutti ci riescono. Sia chiaro. Ma io sono un fan del programma”.

Il conduttore ha voluto anche specificare quello che succederà al suo Maurizio Costanzo Show che, tornerà direttamente a ottobre spiegando che: “Torneremo in onda a ottobre. Posso confermarlo. E confermo che al momento sarà senza pubblico. Seguiamo le regole, ripeto, bisogna farlo. Se poi saremo al paziente 0, al contagio 0, e le cose cambieranno, ci adegueremo. Al momento sto studiando una formula senza pubblico ma i dati che leggo mi fanno ben sperare”.

Il conduttore contro i programmi Mediaset e Rai

Pronto all’inizio di Temptation Island, Maurizio Costanzo non vede l’ora di poter vedere le coppie scelte da sua moglie iniziare il loro viaggio nei sentimenti.

Per quanto riguardano invece i palinsesti nella tv di oggi, Maurizio ha spiegato: “Vedo molte repliche. Alcune sono scelte vincenti. Prenda “Il giovane Montalbano” non crolla mai come ascolti, piace sempre”.

Costanzo ha così terminato: “Ma altre fiction sono un po’ una noia. Alla fine è sempre la stessa minestra, sai già come va a finire. C’è grossa difficoltà economica in tv. Il periodo legato al virus ha fatto dei danni economici sotto tutti i punti di vista e ha ucciso la filiera di tutti i settori. Io guardo i film gialli che mi appassionano sempre e sorrido con alcuni programmi Mediaset. Ma bisogna ripartire al più presto. Qualcosa si muove e questo è positivo”.