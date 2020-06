Roma – Sampdoria: Ultime dai campi – Probabili formazioni – Highlights andata – Video

Roma-Sampdoria andrà in scena tra qualche ora e chiuderà la 27° giornata di Serie A. Ranieri non riesce a recuperare Quagliarella, mentre Fonseca ritrova Zappacosta che potrebbe partire dal 1′ minuto vincendo così il ballottaggio con Bruno Peres e Santon.

Roma-Sampdoria: Ultime dai campi

Per i giallorossi Pau Lopez non recupera e in porta ci sarà Mirante, con Zaniolo ancora indisponibile dopo la rottura del legamento crociato, potrebbe rientrare agli inizi di luglio. Mancini non è al meglio e al centro della difesa si potrebbe rivedere Fazio insieme a Smalling. Sulla trequarti potrebbe giocare Mkhitaryan al posto di Pellegrini.

La Sampdoria scenderà in campo con un assetto diverso rispetto a quello di San Siro, Ranieri ritrova Ekdal a centrocampo. Mancherà ancora il capitano Quagliarella, che è alle prese con un lieve affaticamento muscolare, mentre per Ferrari A. la stagione è finita. I blucerchiati devono assolutamente vincere per allontanarsi dalla zona rossa.

Roma-Sampdoria: Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Fazio, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Sampdoria: (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini. All. Ranieri

Roma-Sampdoria: Highlights andata – Video