Brescia – Genoa – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Brescia – Genoa: tutto sul match

Il Brescia ha ripreso il cammino con un buon pareggio esterno contro la Fiorentina. La squadra, ultima in classifica, tenta un’impresa disperata in questa seconda fase della stagione vissuta in estate per l’emergenza coronavirus che ha sospeso il campionato. Messo fuori rosa Balotelli, il gruppo sembra essersi compattato attorno a Diego Lopez, e la squadra prova a girare intorno al talento di Tonali. Probabilmente non basterà per la salvezza, ma lo scontro diretto di questa giornata potrebbe restituire entusiasmo e, perché no, qualche speranza.

Il Genoa è ripartito malissimo perdendo malamente in casa contro il Parma. La squadra di Nicola è apparsa distratta in difesa e prevedibile in attacco: insomma, il peggio che i propri tifosi si potessero aspettare dopo i mesi di lockdown. D’altronde la classifica parla chiaro, e quello del Rigamonti è un vero e proprio scontro diretto. Nicola dovrà tirare fuori il meglio dai suoi e scegliere l’undici maggiormente adatto, per forma fisica e caratteristiche tecniche, ad affrontare le rondinelle. Perso capitan Criscito per infortunio proprio contro il Parma, sarà impossibile lasciare fuori Iago Falque che ha restituito vivacità alla squadra nella ripresa contro gli emiliani.

Brescia – Genoa: Le probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Romulo, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Donnarumma, Torregrossa. All. Lopez

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Iago Falque. All. Nicola

Brescia – Genoa dove vederla in tv o streaming

