Cagliari – Torino – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Cagliari – Torino sabato 27 giugno alle ore 19:30 si affrontano per la 28a giornata di Serie A, in una sfida tra squadre reduci entrambe da successi importanti dopo un lungo periodo negativo.

Cagliari – Torino: Tutto sul match

Il Cagliari nella scorsa giornata è finalmente ritornato al successo, battendo proprio allo scadere la Spal per 0-1 in trasferta con una rete del “Cholito” Simeone. Zenga può ritenersi soddisfatto della reazione che ha avuto la sua squadra dopo la sconfitta rimediata nel recupero di campionato contro il Verona. Grazie al successo ottenuto i sardi hanno portato a 10 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione e quindi sono quasi in acque sicure. Adesso l’intento è quello di ritornare anche al successo interno e contro il Torino è questo l’obiettivo primario.

Il Torino, proprio come il Cagliari, è ritornato al successo dopo tanti mesi. I granata hanno sconfitto di misura l’Udinese in uno scontro diretto per la salvezza, grazie alla rete del solito Belotti. Prima vittoria dell’era Longo e iniezione di fiducia in vista dell’insidiosissima trasferta sarda, dove la squadra è chiamata alla conferma.

Cagliari – Torino: Le probabili formazioni

Zenga dovrebbe optare per un 3-5-2. Problemi in difesa, dove Pisacane ha riportato la frattura di due costole nella trasferta di Ferrara. Probabile la conferma di Walukiewicz e Klavan nella linea a tre con Ceppitelli, che tornerà dalla squalifica. L’alternativa è l’impiego dell’estone o del giovane Carboni al posto del polacco. Sulle due fasce potrebbero rivedersi Mattiello a destra e Luca Pellegrini a sinistra, con Nandez e uno fra Rog (in vantaggio) o Ionita come mezzali. Il recupero importante potrebbe essere quello di Nainggolan, che se ce la facesse agirebbe sulla trequarti dietro i due attaccanti João Pedro e Simeone. Al momento l’opzione più probabile è ancora Cigarini, che ha scontato un turno di squalifica e giocherebbe da regista qualora il belga non fosse ancora a disposizione. Ancora ai box Oliva, Faragò, Pavoletti e Pereiro.

Longo a sua volta dovrebbe ritrovare Ansaldi a sinistra, visto che l’argentino si è ormai ristabilito dopo l’infortunio ed è pronto a tornare a giocare dall’inizio, con De Silvestri (favorito su Aina) a destra e in mezzo Meité con Rincon. In attacco duello Berenguer-Edera per chi sarà il trequartista dietro le due punte Belotti e Zaza, confermate dal 1′. Rientra anche Verdi, a disposizione. Non dovrebbero esserci sorprese in difesa, con il terzetto Izzo-N’Koulou-Bremer a protezione della porta difesa da Sirigu.

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Lu. Pellegrini; Simeone, João Pedro.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Zaza, Belotti.

Cagliari – Torino: Dove vederla in tv o streaming

Sarà Sky a trasmettere Cagliari – Torino in diretta televisiva sui canali Sky Sport Serie A. Il match sarà visibile anche in diretta streaming mediante Sky Go per tutti gli abbonati della tv satellitare.