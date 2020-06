Calciomercato Fiorentina – Belotti o Piatek per il futuro attacco della Fiorentina

Calciomercato Fiorentina – Rocco Commisso pensa in grande, vuole riportare la Fiorentina ai vertici del calcio italiano, e per questo motivo sono stati accostati dei grandi nomi alla sua squadra, non ultimo quello di Thiago Silva, ma anche Tonali, e poi tanti nomi di ragazzi giovani con grandi prospettive come Borca o Ricci.

Come detto la Fiorentina guarda al futuro, e lo fa anche in attacco, nelle ultime ore si parla di un possibile addio di Chiesa a fine stagione, e con Vlahovic che dovrebbe rinnovare il contratto anche se ci sono pressioni da alcune squadre estere.

Calciomercato Fiorentina – Belotti o Piatek?

Alla viola manca una vera e propria punta di diamante, poiché anche con il rientro di Ribery, non c’è in rosa un vero e proprio bomber di razza, anche se al momento Vlahovic non sta sfigurando e quindi si potrebbe pensare che si possa continuare con lui, visto anche la sua giovanissima età.

Ma se Commisso vuole ambire a grandi successi, deve intervenire sul mercato per portare un pò di esperienza internazionale a questa rosa. Con Iachini che attende la riconferma per il prossimo anno, e con Chiesa che ogni anno vuole andar via, serve un progetto chiaro e ben preciso, fatto anche da sforzi economici sul mercato.

Nelle ultime ore dovrebbe essere ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2025 per Vlahovic, anche se sul giocatore è forte il pressing dello Schalke 04 e non solo. I viola vogliono blindarlo e farlo crescere tra le proprie mura, così da avere un grande giocatore per il futuro.

Chiesa è in bilico tra un addio e un rinnovo di contratto, sia la società che il calciatore stanno valutando se è arrivata l’ora di salutarsi o di continuare a camminare insieme. Nel frattempo la Fiorentina si muove sul mercato e pensa ad un futuro bomber, due i nomi fatti uno è quello dell’attaccante del Torino Andre Belotti l’altro quello del pistolero Piatek.

Se per il primo è difficile convincere Cairo ad una possibile trattativa, poiché vuole blindare in casa toro i giocatore, per il secondo la strada sarebbe più in discesa, visto che il Milan ha bisogno di venderlo dopo che a gennaio lo ha mandato in prestito all’Herta Berlino. Piatek nel campionato post covid ha ritrovato la via del gol smarrita nella prima parte di stagione.

Calciomercato Fiorentina – La situazione di Cutrone

Altro tema delicato in casa viola è la situazione di Cutrone, arrivato a Firenze a gennaio ha deluso le aspettative, pochi minuti giocati e pochi gol messi a segno, addirittura solo 41 minuti nelle ultime 4 gare disputate dalla Fiorentina.

Il giocatore è arrivato dal Wolverhampton in prestito per 18 mesi, con diritto di riscatto da parte della squadra inglese e di controriscatto fissato a 20 milioni per la Fiorentina. Vedremo se il calciatore continuerà la sua stagione in viola o verrà rispedito al mittente dopo solo sei mesi.