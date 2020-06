Calciomercato Lazio – Via libera per Kumbulla, le concorrenti hanno altre priorità

L’andamento della stagione della Lazio ha sorpreso tutti, anche i tifosi più ottimisti non avrebbero auspicato in maniera particolarmente concreta la possibilità di giocarsi lo scudetto con la Juventus, nonostante la recente sconfitta dei biancocelesti contro l’Atalanta in rimonta: l’obiettivo della dirigenza come spesso dichiarato resta la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che molto probabilmente verrà raggiunto visti i 62 punti in graduatoria.

Priorità alla difesa

Il presidente Lotito, da sempre molto attento alla gestione economica della squadra, è solito operare pochissime operazioni sia in entrata sia in uscita (strategia che spesso è stata la motivazione di diverse critiche da parte della tifoseria biancoceleste, che ha accusato il patron di scarsa ambizione), puntando sulla continuità della rosa corrente, oramai rodata, e sulla fiducia riposta nel tecnico Simone Inzaghi.

Tuttavia proprio in vista dei numerosi impegni che vedranno la Lazio impegnata su tre fronti, ossia campionato, coppa Italia e Champions League, sarà necessario operare innesti di qualità, potendo stavolta contare su entrate cospicue proprio in virtù di una pressochè certa qualificazione in Champions: tra i nomi maggiormente seguiti c’è quello di Marash Kumbulla, centrale difensivo del Verona e tra gli elementi più interessanti dei gialloblu, tanto da creare una folta concorrenza sul giovane difensore di origini albanesi.

“Via libera” per Kumbulla

Concorrenza che attualmente non sembra più particolarmente forte sul giocatore, come reso noto anche dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà: l’interesse della Juventus non è mai stato veramente concreto, l’Inter che pure sembrava molto vicina al giocatore non sembra considerarlo una priorità assoluta. Anche il Napoli era molto interessato nella sessione invernale del calciomercato, nello stesso periodo in cui ha perfezionato l’acquisto del suo compagno di squadra Rrahmani per la prossima stagione, ma non ci sono stati ulteriori sviluppi: attualmente è proprio la Lazio la squadra più vicina al giocatore: il patron del Verona lo valuta 30 milioni di euro e potrebbe accettare qualche contropartita della Lazio per far abbassare il prezzo del cartellino.