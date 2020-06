Le stelle possono aiutarci a capire molto della personalità dei dodici segni zodiacali, anche per quello che riguarda la tendenza a non comportarsi in maniera sincera. In questo articolo scopriremo i cinque segni più falsi dello Zodiaco: ecco chi sono.

1. Lo Scorpione

Al primo posto tra i cinque segni più falsi dello Zodiaco troviamo lo Scorpione. Il veleno scorre nelle vene dei nati tra il 23 Ottobre e il 23 Novembre. Lo Scorpione è falso e manipolatore, inganna la persona che ha di fronte riempiendola di complimenti per catturare la sua fiducia e farsi raccontare questioni personali, che non mancherà di spiattellare in giro parlando male di chi lo ha creduto l’amico migliore del mondo. Un comportamento falso davvero riprovevole.

2. L’Ariete

Il secondo dei cinque segni più falsi dello Zodiaco è l’Ariete. I nati del segno zodiacale dell’Ariete sono persone false che si divertono a ridere a gran voce dietro la schiena del prossimo, soprattutto quando questo vive delle situazioni difficili. Quando scoperto sul fatto, il nato Ariete nega con foga cercando di passare per la vittima della situazione. Guardatevi bene dalle donne del segno, falsissime e maligne. Scappate a gambe levate da loro. Potrete infatti notare che non hanno molte amiche.

3. La Vergine

Il terzo dei cinque segni più falsi dello Zodiaco è quello della Vergine. Fredda calcolatrice che non vuole essere controllata e si da alla fuga se la situazione la soffoca, la Vergine è una persona molto falsa che adula gli altri quando vuole ottenere dei favori e soprattutto quando ha bisogno di qualcosa. I nati del segno zodiacale della Vergine sono degli incredibili opportunisti, falsi e meschini, che non dicono mai grazie e spariscono.

4. La Bilancia

Il quarto dei cinque segni più falsi dello Zodiaco è la Bilancia. I nati del segno zodiacale non si pongono in maniera falsa con il prossimo per cattiveria ma per una questione di incapacità di espressione dei loro veri pensieri. Diciamo che i Bilancia non riescono a dire la verità a chi hanno di fronte per una questione di emotività e timidezza, che li porta a comportarsi in maniera non vera per paura del giudizio degli altri. La non sincerità viene percepita a causa del comportamento non naturale della Bilancia, che in questo modo si tira addosso proprio quello che non vuole: un giudizio negativo.

5. I Gemelli

Il quinto e ultimo dei cinque segni più falsi dello Zodiaco sono i Gemelli. Segno doppio come la maschera tipica della falsità, i Gemelli sono abbastanza manipolatori. Sono anche distratti, parlano a vanvera e si contraddicono a causa di problemi di scarsa memoria per cui passano per persone che non hanno atteggiamenti sinceri nei confronti degli altri.