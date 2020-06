Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 25 giugno al 1 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Si rinnova, puntuale come ogni settimana, il nostro appuntamento con l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny, per la settimana che va dal 25 giugno al 1 luglio 2020. Cosa accadrà nelle prossime giornate ai segni zodiacali, secondo il popolare astrologo americano? Per scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la prossima settimana, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana vivrai con la piena certezza di avere un progetto ben definito fra le mani; un obiettivo chiaro davanti a te da realizzare. Impegnati per concretizzarlo!

Toro

Nelle prossime giornate dovresti concentrarti maggiormente sulle tue passioni e su ciò che ti intriga. Approfondisci, studia, cresci in un settore, ma fallo in maniera originale, estrosa, fuori dagli schemi, perfino indisciplinata se vorrai!

Gemelli

Come indica il popolare astrologo Rob Brezsny stai per iniziare una nuova fase della tua vita, in cui potrai rivedere il rapporto che hai con i soldi. Cerca di percepire il denaro come un qualcosa di vivo, usa un atteggiamento più positivo e benevolo, perfino riconoscente, quando lo maneggi e vedrai che sarai ricompensato.

Cancro

La settimana che sta per cominciare sarà molto promettente. Le stelle ti incoraggiano a cambiare, a reinventarti, a metterti in gioco maggiormente! Quali sorprese potresti avere se avrai il coraggio di trasformare qualche aspetto della tua vita?

Leone

In questi giorni potresti avere alcune problematiche da risolvere. C’è qualcosa che ti turba parecchio. Il suggerimento di Robe Brezsny è quello di non reagire d’istinto, ma piuttosto di fermarti e osservare la questione con il giusto distacco. Sarà molto più facile superarla!

Vergine

Dovresti riconsiderare la parola miracolo. Riuscire a fare solamente questo ti permetterà di viverne in quantità enorme durante la prossima settimana. I miracoli non sono eventi unici e straordinari, ma piuttosto qualcosa di quotidiano; si nascondono dietro piccole fortune o gesti semplici, sono sempre alla nostra portata se vogliamo.

Bilancia

Se vorrai avere successo nelle prossime settimane, secondo l’oroscopo di Rob Brezsny dovrai sviluppare almeno uno dei seguenti talenti: una profonda empatia; saper ascoltare con attenzione e fare le domane giuste; sviluppare l’armonia e lo spirito di collaborazione per raggiungere uno scopo.

Scorpione

Durante la prossima settimana avrai modo di esprimere al massimo la tua parte erotica e la tua fervida immaginazione. Tu sei uno fra i segni che sa manifestare più eroso e passione in un rapporto di coppia e nei prossimi giorni non ti smentirai!

Sagittario

Il consiglio del famoso astrologo americano è quello di sfruttare i prossimi giorni per cercare degli insegnanti o colleghi di lavoro che siano in grado di farti crescere velocemente. Un mentore, qualcuno che ti dia quella spinta a più a evolverti.

Capricorno

In genere tu sei un segno molto composto, che non ama attirare l’attenzione su di sé e nemmeno innescare delle polemiche. Nella prossima settimana, però, potresti fare qualcosa che lascerà di sasso gli altri, qualcosa che non ti è abituale i cui effetti potranno creare scompiglio nell’ambiente circostante. Fallo, senza indugio!

Acquario

Come ti incoraggia a fare Rob Brezsny, durante le giornate che verranno dovrai recuperare tutto il coraggio che possiedi e aprirti al cambiamento. Anche se questo vorrà dire mettere in dubbio le tue convinzioni più solide! Cogli le nuove opportunità che busseranno alla tua porta con fiducia!

Pesci

Le stelle sono molto promettenti e ti incoraggiano a desiderare qualcosa di importante che vorrai ottenere in futuro. Sarà la giusta ricompensa per come ti sei comportato negli ultimi tempi e per come hai lavorato sodo. Preparati a ricevere quello che meriti!