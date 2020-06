Formula 1 – Team e Piloti della stagione 2020

Tra i piloti al debutto in Formula 1 troviamo quest’anno solamente Nicholas Latifi (Williams Mercedes) mentre farà il suo ritorno nel Circus il francese Esteban Ocon (Renault). Come nella stagione 2019 non ci saranno nuovi team al via. Il Campione del Mondo del campionato iridato 2019 Lewis Hamilton, sarà al via del mondiale 2020 ancora una volta con il Team Mercedes, campione del mondo costruttori negli ultimi sei anni. A parte l’inglese saranno altri due i campioni del mondo in pista: Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Sebastian Vettel (Ferrari). Un solo italiano al via Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).