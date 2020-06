Roma news – Dzeko cessione o rinnovo. Vertonghen parla del futuro

Roma news – Dopo l’acquisto dell’esterno Pedro in casa Roma è temo di bilanci e cessioni. Under è stato cercato dal Napoli per sostituire il partente Callejon, ma il turco non sarà l’unico a lasciare la capitale. Sul banco degli imputati ci sta anche Kluivert, e infine c’è il caso Dzeko, il suo ingaggio pesa enormemente sulle casse della società

Solo un anno fa il bosniaco aveva rinnovato il suo contratto fino al 2022 per 7,5 milioni di euro all anno. Adesso bisogna trovare delle alternative, una potrebbe essere la cessione, ma non si esclude un ennesimo rinnovo di contratto.

Roma news – Le alternative perf Dzeko

Non molto tempo fa Edin Dzeko dichiarava amore eterno a Roma sostenendo:”Mi piace tutto. Qui il tempo è sempre bello, il cibo è delizioso. Questa è una città storica, quando le persone vengono qui ci sono tante cose da vedere. Sono felice di far parte di questo club e di una città bella come Roma”.

Dopo un lento inizio il talento del bosniaco è esploso anche a Roma, segnando gol importanti, proprio come quelli che hanno portato i 3 punti mercoledì sera contro la Sampdoria. Fonseca vorrebbe puntare ancora su di lui anche per la prossima stagione, ma trattenere in squadra un giocatore come lui, con quell’ingaggio al momento è impensabile, visti i problemi finanziari della società.

Per questi motivi si sta pensando ad una valida alternativa per trattenere Dzeko nella capitale, come lo scorso anno sul giocatore c’è l’Inter, che spera in uno sconto, vista anche l’età del giocatore, ma al momento la trattativa è bloccata. Proprio dopo il forcing dei nerazzurri, lo scorso anno, è avvenuto il rinnovo di contratto per Dzeko, che lo lega alla società giallorossa fino al 2022 con un ingaggio pari a 7,5 milioni di euro all anno.

L’alternativa alla cessione è rappresentata da un ennesimo rinnovo di contratto, vale a dire un prolungamento fino al 2023, ma con un ingaggio ridotto, o spalmato fino a quella nuova data. Vedremo se al calciatore piacerà questa soluzione o preferisce provare una nuova esperienza.

Roma news – Vertonghen parla del suo futuro

Il difensore del Tottenham è in scadenza di contratto e potrebbe finire alla Roma a parametro 0, con un’operazione in stile Pedro, con lo stesso ingaggio e la stessa durata di contratto, vale a dire 3 milioni più bonus per due anni con opzione per il terzo.

Ma ieri il calciatore ha rilasciato un’intervista dove diceva: “Il mio futuro? Non posso dire molto, ma c’è abbastanza movimento. La maggior parte delle squadre aspetta che le competizioni ora in corso finiscano per essere sicure di incassare i soldi dei diritti televisivi”.

Dovremmo quindi aspettare la fine della stagione per capire dove giocherà il prossima anno il difensore belga. Vertonghen tra l’altro ha accettato un prolungamento di contratto fino al 31 agosto 2020, per completare la stagione con la sua attuale squadra.