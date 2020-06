Sassuolo – Hellas Verona – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Il Sassuolo vuole vincere, dopo il pareggio con l’Inter, il Verona vuole raggiungere la posizione che porta in Europa. Per questi motivi domenica alle ore 19:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, vedremo una spettacolare partita tra queste due compagini.

Sassuolo-Hellas Verona: Tutto sul match

Il Sassuolo arriva dal pareggio negli ultimi minuti contro l’Inter e dalla sonora sconfitta contro l’Atalanta, attualmente la squadra di De Zerbi è a 33 punti a +8 dalla zona della retrocessione. Per consolidare il pareggio in casa dei nerazzurri di Milano, i neroverdi scenderanno in campo per portarsi a casa i 3 punti e tornare alla vittoria.

Il Verona dopo la grande prestazione contro il Napoli, ma che li ha visti comunque uscire sconfitti, vogliono tornare alla vittoria, per potersi proiettare in zona Europa League, visto che ci sono solo 4 punti tra loro 9° e il Napoli 6°. Juric vorrebbe, quindi, portare la squadra ad un sogno che non è poi così lontano.

Sassuolo-Hellas Verona: Probabili formazioni

De Zerbi deve fare a meno degli infortunati Romagna e Toljan.

Juric deve invece fare a meno di Faraoni squalificato, e di Borini ed Eysseric entrambi infortunati.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, Ferrari G., Kyriakopoulos; Locatelli M, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Adjapong, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Di Carmine.

Sassuolo-Hellas Verona: Dove vederla in tv o streaming

Potrete seguire Sassuolo-Hellas Verona su DAZN, che trasmetterà la gara in diretta streaming. Sassuolo-Hellas Verona sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.