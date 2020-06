Filippo Bisciglia pronto alla prima puntata | Temptation Island agli sgoccioli

Filippo Bisciglia è pronto alla prima puntata di Temptation Island e si lascia andare a affermazioni esclusive al magazine di Uomini e Donne. Il conduttore del reality si mostra contento ma soprattutto entusiasta di iniziare nuovamente la messa in onda del programma.

Le registrazioni di Temptation Island sono già iniziate da diverse settimane mentre la messa in onda vedrà l’appuntamento esclusivo del 2 Luglio su Canale 5. Filippo Bisciglia al magazine di Uomini e Donne racconta come il programma è stato rivoluzionato completamente adattandosi così a tutte le norme contro il Covid-19. Quali sono state le sue dichiarazioni?

Filippo Bisciglia pronto alla prima puntata

Da diverse settimane i fan del programma e i telespettatori da casa non vedono l’ora di vedere le coppie all’interno del villaggio tra le prime gelosie e i primi colpi di scena. Questa volta infatti, Temptation Island ha deciso di unire nuovamente alcune coppie Vip e Nip così da realizzare un reality che abbia entrambe le “categorie”.

Il conduttore ha così spiegato come l’intero staff e tutti i presenti comprese le coppie, abbiamo dovuto rispettare alcuni moduli e i tamponi necessari prima di iniziare il programma: “Ci speravo. Dal punto di vista della sicurezza sono state prese tutte le precauzioni di legge: ogni partecipante, sia per quanto riguarda il cast che per quanto riguarda Io staff coinvolto, ha effettuato ripetuti controlli sierologici e questo da ben prima dell’inizio delle riprese per il programma. Coppie e single hanno anche rispettato un periodo di isolamento domiciliare precedente all’ingresso nei villaggi. Lo staff coinvolto, dai tecnici alla produzione e redazione vive in isolamento all’interno del resort dove ci sono i villaggi dei partecipanti. A questo punto è difficile essere a rischio se vivi con persone che sono costantemente controllate sierologicamente. Che non sono a rischio di esposizione contagio e che oltretutto vivono proprio in una sorta di quarantena prolungata.”

Temptation Island pieno di colpi di scena

Filippo Bisciglia prima di terminare l’intervista al magazine di Uomini e Donne, ha voluto dare una piccola anticipazioni di quello che vedremo all’interno della prima puntata. I colpi di scena infatti, non mancheranno di certo e il conduttore ha così confessato i primi litigi e le prime scenate di gelosia fin dai primi momenti all’interno del villaggio.

Le sue parole infatti, hanno lasciato fin da subito i fan e i telespettatori molto sorpresi: “Possiamo dire che anche quest’anno non ci si annoierà e non servirà molto per accorgersene! Ci sono bastate poche ore per vedere le coppie ambientarsi, sciogliersi, ma soprattutto lasciarsi prendere dalla gelosia. Sarà un’edizione di fuoco già dalle prime giornate, complice un cast davvero variegato, assortito con I’intento di rendere tutto speciale. Le sei coppie scelte differiscono per l’età e per le motivazioni che li hanno spinti a mettersi in gioco; provengono da realtà tutte diverse tra loro.”