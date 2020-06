Oroscopo Branko – domani domenica 28 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 28 giugno 2020. Come finirà la settimana per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione secondo il popolare astrologo istriano? Per scoprirlo, leggete il seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani domenica 28 giugno 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani avrai Marte in ottimo aspetto che te ne combinerà delle belle! Preparati a vivere un periodo ricco di emozioni intense, soprattutto per ciò che riguarda l’amore…

Oroscopo Branko domani domenica 28 giugno 2020: Vergine

Domani, come anticipa l’oroscopo di Branko, Marte transiterà nel segno dell’Ariete: un passaggio che porterà nuova forza nella tua vita. Sfruttala al meglio per portare avanti i progetti lavorativi, ma non solo!

Oroscopo Branko domani domenica 28 giugno 2020: Bilancia

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani Marte comincerà un nuovo, estenuante transito di opposizione in Ariete, che ti obbligherà a rallentare i ritmi e, se necessario, fare qualche controllo. Non sottovalutare la forma fisica!

Oroscopo Branko domani domenica 28 giugno 2020: Scorpione

Domani, come indica Branko, Marte farà il suo ingresso nel segno dell’Ariete: il pianeta rosso sarà traboccante di energie sessuali e si divertirà a stuzzicare la sfera della passione, degli affetti. Qualcuno potrebbe decidere, dall’oggi al domani, di stravolgere la propria vita amorosa!