Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 28 giugno 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 28 giugno 2020. Come si concluderà la settimana per i primi 4 segni dello zodiaco? L’Ariete è sulla difensiva, il Toro invece cerca più armonia. Giornata di recupero per i Gemelli, mentre il Cancro batte la fiacca. Di seguito, le previsioni astrologiche dedicate a questi segni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 28 giugno 2020: Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto complicata. Stai vivendo queste queste sulla difensiva: molti ti accusano di qualcosa, forse già da domenica scorsa e tu sei giustamente agitato. Il tuo cielo è ingombro di pianeti in opposizione che portano lotte nella tua vita. L’unico suggerimento che ti dà il famoso astrologo di Rai2 per le prossime ore è di mantenere più calma possibile.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 28 giugno 2020: Toro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sentirai il bisogno di più serenità. In questo momento tu desideri essere circondato dal bello, percepirlo in tutto quello che fai; del resto il tuo segno è governato da Venere, l’astro della bellezza esteriore e interiore. Adesso c’è da capire, soprattutto, come muoversi sul lavoro. Chi è impegnato in una relazione ufficiale, vorrà fare un passo in avanti e rafforzare ulteriormente il rapporto.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 28 giugno 2020: Gemelli

Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà una domenica di recupero. Questi giorni non sono facilissimi, ma tu hai comunque una marcia in più rispetto a molti altri segni zodiacali. Cerca soltanto di essere prudente tutte le volte che dovrai spostarti per andare da qualche parte, perché in questo momento sei parecchio affaticato.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 28 giugno 2020: Cancro

Come indica il popolare astrologo Paolo Fox domani sarai piuttosto indolente. Dopo un venerdì e un sabato abbastanza interessanti, ti aspetta una domenica un po’ più fiacca. Dovrai fare molta attenzione, perché la tentazione sarà quella di disdire degli appuntamenti o fare le cose a rilento. Non tutto filerà liscio come speravi. Usa cautela anche in amore.