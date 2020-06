Il mese di Giugno sta volgendo al termine e i segni zodiacali tirano le somme. C’è chi è stato bene, ma anche chi ha avuto delle difficoltà e non vede l’ora di sapere se Luglio sarà un mese migliore o sarà ancora negativo. Chi saranno i segni più sfortunati del mese Luglio 2020? Ecco la classifica.

1. La Bilancia

Chi saranno i segni più sfortunati del mese Luglio 2020? Ecco la classifica che vuole al primo posto la Bilancia, per cui il mese sarà pesante a causa della posizione sfavorevole di molti pianeti. Influssi negativi specialmente in ambito lavorativo, tasto dolente per la Bilancia, che tiene molto alla professione. Saturno in Capricorno crea rallentamenti, Giove e Mercurio rendono complicato trovare nuovi contatti e occasioni di cambiamento.

2. Il Cancro

Tra i segni più sfortunati del mese Luglio 2020 c’è il Cancro. In Luglio 2020 Saturno ritorna in Capricorno in opposizione al segno zodiacale del Cancro, per cui la pesantezza del pianeta si farà sentire. Niente sarà facile. I nati del segno zodiacale del Cancro per intravedere uno spiraglio di felicità dovranno aspettare la fine dell’anno il Cancro, nella quale saranno di nuovo vincenti e potranno recuperare terreno lasciandosi alle spalle il periodo difficile dovuto alle opposizioni planetarie correnti.

3. La Vergine

Tra i segni più sfortunati del mese Luglio 2020 troviamo al terzo posto quello della Vergine. Per i nati del segno zodiacale della Vergine il mese di Luglio 2020 sarà particolarmente critico sul fronte dei sentimenti. Con Venere sfavorevole si accentueranno le tensioni nella vita a due, già vissute dai Vergine negli ultimi mesi. Il lock down ha messo a dura prova le convivenze e i matrimoni e ha fatto riflettere sia i nati del segno della Vergine che i rispettivi partner sulla veridicità dell’unione.

4. Il Sagittario

Mese di Luglio sfortunato anche per il Sagittario, al quarto posto in questa classifica. Venere resterà in opposizione e provocherà tensioni con il partner. Le coppie di lunga data affronteranno un periodo di particolari tensioni, le coppie fresche invece scoppieranno come bolle di sapone.

5. I Pesci

Quinto nella classifica dei segni più sfortunati del mese Luglio 2020 è quello dei Pesci. Il tasto dolente, come per altri segni, è la posizione sfavorevole di Venere, che fa naufragare i sentimenti. Per i Pesci il pianeta dell’amore a Luglio resterà in posizione negativa favorendo la risalita di tensioni nella vita di coppia.

6. L’Acquario

Chiude la classifica dei segni più sfortunati del mese Luglio 2020 l’Acquario. Saturno retrogrado in Capricorno propone ai nati del segno zodiacale dell’Acquario un Luglio 2020 di pausa. Pausa intesa come di riflessione, affinché si schiariscano le idee, soprattutto per quello che riguarda l’amore. I nati dell’Acquario dovranno prendere decisioni drastiche in campo sentimentale.