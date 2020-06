DIRETTA STREAMING – Udinese – Atalanta – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Udinese e Atalanta, due squadre dal trend diametralmente opposto si affronteranno oggi 28 giugno alle ore 19.30 in un match di campionato di Serie A 2019/20.

Come stanno le squadre

L’Udinese continua a soffrire una eccessiva sterilità offensiva, come palesato anche dalla prima gara dopo il covid-19, fattore che non ha permessi ai bianconeri guidati da Gotti un campionato tranquillo, le defezioni Mandragora (rottura del crociato) e di De Paul (squalifica) non sono certo fattori positivi. I friulani sono attualmente 15esimi con 28 punti.

Prosegue il grande campionato dell’Atalanta che ha battuto in rimonta una squadra molto in forma come la Lazio nell’ultima sfida casalinga: orobici saldamente 4° in classifica con 54 punti.

Udinese – Atalanta – Diretta Streaming

La sfida odierna sarà tramsessa da Sky, e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite), in esclusiva. La partita sarà fruibile anche con l’app SkyGo per qualunque dispositivo compatibile come smartphone, smart tv, tablet, Amazon FireStick e Chromecast, nonchè personal computer.

Udinese – Atalanta – Highlights

Le azioni del match, come goal, espulsioni, rigori ed episodi VAR verranno inserite in diretta live tramite video, e l’andamento della partita sarà assicurato dalla presenza del widget qui sotto che fornirà tutte le informazioni in tempo reale.