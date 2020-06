DIRETTA Udinese-Atalanta – Formazioni ufficiali, dove vedere in tv e streaming

DIRETTA Udinese-Atalanta – Iniziamo anche oggi a vedere nello specifico e seguire insieme le partite di Serie A. Saranno quattro in contemporanea quelle delle 19:30 di questo pomeriggio ed una di queste sarà Udinese-Atalanta. La seguiremo insieme in diretta per non perderci nemmeno un momento di quello che accade durante il match.

Obiettivi completamente diversi per le due squadre. Da un lato infatti vi sono i bianconeri che sono in piena lotta per non retrocedere. Attualmente fermi a quota 28 punti a solo tre lunghezze in più del diciottesimo posto che porterebbe proprio in Serie B.

L’Atalanta di Gasperini, invece, proviene da due partite magiche. La vittoria all’esordio contro il Sassuolo e l’incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 contro la Lazio mettono i nerazzurri in una posizione da favorita per la vittoria finale di questo match. In questo momento si trovano al quarto posto con 54 punti ed una vittoria oggi potrebbe mettere una forte pressione sull’Inter che giocherà questa sera alle 21:45 contro il Parma.

Udinese-Atalanta – Formazioni ufficiali

Non sono ancora state rese note le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta. Secondo quelle che sono le nostre fonti comunque l’Udinese dovrebbe scendere in campo con Musso tra i pali. In difesa spazio a Trost-Ekong, Nuytinck e Samir mentre a centrocampo vi dovrebbero essere Ter Avest, Stryger-Larsen, Jajalo, Fofana e Sema. In attacco la coppia formata da Okaka e Lasagna.

La formazione dell’Atalanta vedrà invece Gollini in porta con Toloi, Caldara e Djimsiti sulla linea difensiva. A centrocampo Hateboer, Freuler Pasalic e Castagne con Malinovskyi e Gomez dietro a Zapata.

AGGIORNAMENTO – Sono state pubblicate da pochi minuti le formazioni ufficiali della partita. Andiamole a leggere insieme.

Come avevamo già anticipato l’Udinese scenderà in campo con un 3-5-2 con Musso in porta. La linea difensiva sarà composta da Samir, Nuytnick e Troost-Ekong mentre Sema, Fofana, Jajalo, Walace e Stryger Larsen comporranno il centrocampo. In attacco Lasagna affianca Teodorczyk.

Dall’altro lato l’Atalanta si schiera con un 3-4-1-2 che vede Gollini in porta. In difesa invece Toloi, Caldara e Djimsiti. A centrocampo vi saranno centralmente Pasalic e Castagne con Freuler ed Hateboer sulle fasce. In attacco vi sarà Malinovsky dietro a Zapata e Gomez.

Udinese-Atalanta – DIRETTA

Il match tra Udinese e Atalanta avrà inizio alle ore 19:30 di domenica 28 Giugno e l’arbitro sarà il signor Doveri. Seguiremo insieme a voi tutte le azioni più importanti della partita per non perderci nulla. Restate connessi e… buon calcio!

Udinese-Atalanta – Dove vedere in tv e streaming

La partita tra Udinese e Atalanta si vedrà esclusivamente su Sky e per la precisione sul canale 253 del vostro decoder. Inoltre potete vedere la diretta streaming di Udinese-Atalanta sia sul servizio on demand di Sky, ovvero SkyGo, ma anche su NowTv. Chiaramente sono due servizi a pagamento e per i quali dovrete essere abbonati.