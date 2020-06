L’insicurezza è un tratto debole del carattere. In genere si pensa che siano più le donne ad essere insicure ma tramite l’oroscopo possiamo scoprire se questo interessa anche gli uomini. Gli uomini più insicuri secondo l’oroscopo: ecco la classifica.

1. L’uomo Pesci

Gli uomini più insicuri secondo l’oroscopo: ecco la classifica che al primo posto vuole l’uomo del segno zodiacale dei Pesci. Gli uomini nati sotto il segno dei Pesci sono a pieno titolo i più insicuri secondo l’oroscopo poiché, estremamente sensibili ed emotivi, presentano una natura alquanto debole. Gli uomini del segno zodiacale dei Pesci odiano gli scontri e le polemiche e la loro insicurezza nasce dalla paura di commettere errori nei confronti degli altri. Per questo gli uomini dei Pesci si perdono in mille congetture e si arrovellano sulle loro parole e azioni di continuo.

2. L’uomo Cancro

Tra gli uomini più insicuri secondo l’oroscopo ci sono quelli nati sotto il segno del Cancro. Gli uomini Cancro danno troppa e grande importanza alle critiche e alle osservazioni degli altri. Questa percezione amplifica la loro insicurezza di fondo già esistente. Basta una sola parola mal detta per scatenare insicurezza nell’uomo Cancro. Una sola parola ha il potere di ferirlo nel profondo.

3. L’uomo Vergine

Al terzo posto tra gli uomini più insicuri secondo l’oroscopo ci sono quelli nati sotto il segno della Vergine. Gli uomini del segno zodiacale della Vergine sono molto insicuri e sprecano tanti ragionamenti ed elucubrazioni mentali per poi fare sempre e immancabilmente la scelta sbagliata. Tanto pignolo quanto ansioso, l’uomo del segno zodiacale della Vergine vuole tenere tutto sotto controllo, non vuole sbagliare, non vuole commettere il minimo errore, non accetta di deludere le aspettative altrui. Questo è il segno della profonda insicurezza tipica dell’uomo del segno zodiacale della Vergine.

4. L’uomo Bilancia

Chiude la classifica degli uomini più insicuri secondo l’oroscopo il nato sotto il segno zodiacale della Bilancia. Gli uomini della Bilancia non mostrano indecisioni quando si tratta di consigliare gli altri. In questo campo sono dei veri maestri perché sono molto empatici ma anche imparziali. Il problema è quando un uomo del segno della Bilancia deve prendere decisioni per sé. Lì va in tilt, rimuginando e pensando fino a consumarsi il cervello e finendo per forza di cose a prendere la decisione sbagliata. I Bilancia per natura tendono all’equilibrio e ciò li spinge a essere insicuri e a dubitare di sé stessi. I dubbi dell’uomo Bilancia coinvolgono ogni campo: dal lavoro, all’amore, ai soldi. In amore l’uomo del segno della Bilancia si trova spesso indeciso tra due donne e non sa quale scegliere. L’insicurezza lo blocca e questa situazione tipica incarna alla perfezione il suo problema.