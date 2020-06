Milan News – Ibrahimovic ancora non farà parte del prossimo match dei rossoneri. L’attaccante svedese non ha ancora pienamente recuperato dal problema al soleo che lo ha colpito ormai più di un mese fa, ed il giocatore non sarà schierato stasera da Pioli nel match contro la Roma, decisivo nell’ottica della rincorsa alle posizioni che portano alle prossime competizioni UEFA.

Milan News – Stasera un assente importante contro la Roma

Nonostante la partecipazione piena al primo allenamento di gruppo, Ibra non farà parte della partita. Lo ha annunciato in conferenza stampa mister Stefano Pioli alla vigilia della partita contro la Roma, che si giocherà stasera allo Stadio Meazza in San Siro, a Milano. Queste le parole di Pioli sul rientro del suo attaccante: “Ibrahimovic ha lavorato tanto e bene, ieri ha fatto il primo allenamento, ma non è ancora pronto per giocare, non sarà della partita. Spero di averlo per la prossima”. Pioli si riferisce al match contro la SPAL: il rientro di Ibra contro la squadra estense porterà alla conferma dei timori che si ebbero nel momento dell’infortunio dello svedese. Si parlò di un rientro a luglio, e tale sarà il tempo necessario al recupero del calciatore.

Al centro dell’attacco giocherà di nuovo Ante Rebic, autore di una prestazione più che buona contro il Lecce, che per Pioli è un attaccante duttile, capace di giocare in tutti ruoli dell’attacco. A lui è stato chiesto dal tecnico di mantenere l’intensità mentale dimostrata di recente, cosa che gli consentirà di diventare un giocatore veramente importante.

E sarà inoltre sostanzialmente confermata la formazione che ha vinto 1-4 in Salento la settimana scorsa, anche grazie al recupero di Kjaer, che dovrebbe farcela a scendere stasera in campo. Per rivedere Ibrahimovic serve ancora aspettare: solo qualche giorno, però: una piccola fortuna del nuovo calendario stilato per completare la stagione interrotta dall’emergenza coronavirus.