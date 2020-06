Speciale Coronavirus, una grande intervista rivolta a tutti i sindaci d’Italia

Una nuova iniziativa quella che vogliamo lanciare oggi dalle nostre pagine. Per ringraziarvi infatti tutti i nostri utenti della fiducia che ci hanno dato durante quest’ultimo mese durante il quale abbiamo superato i 10 milioni di visitatori unici vogliamo aprire una nuova rubrica aperta a tutti i sindaci d’Italia per dare loro uno spazio attraverso il quale far conoscere le iniziative che vengono promosse.

Il primo passo verso questa nuova rubrica è quello di un’intervista che rivolgiamo, apertamente, a tutti i primi cittadini che vorranno rispondere. Il nostro Paese è infatti in un periodo di allontanamento dall’emergenza Coronavirus che ci ha totalmente travolti e fermati in tutti i sensi: per questo motivo vogliamo rivolgere loro alcune domande per conoscere come si sono mossi in quello che probabilmente è stato uno dei periodi più difficili da superare per gli italiani e come si stanno muovendo oggi per provare a tornare alla normalità.

Qui di seguito troverete alcune domande rivolte a tutti i sindaci d’Italia alle quali rispondere via mail all’indirizzo info@giornal.it.